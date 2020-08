Tutti i segreti di Can Yaman che non conoscete

Can Yaman è la star di Daydreamer – Le ali del sogno: l’attore è ancora single? Ecco tutti i segreti del nuovo sex symbol.

Can Yaman svela i propri segreti e parla per la prima volta della sua vita privata descrivendo anche la sua donna ideale. Bello, sensuale e sempre più amato dalle donne italiane, l’attore turco che è ormai diventato un sex symbol, ma siete sicuri di sapere tutto sull’attore del momento?

Ecco quello che non sapete di Can Yaman

Can Yaman è riservatissimo sulla sua vita privata. Mentre i fans sognano una storia con la collega Demet Özdemir, l’attore turco preferisce non parlare della sua vita privata volendo far parlare di sè solo per i suoi successi professionali.

Seguitissimo sia in tv che sui social, Can Yaman, prima di scegliere la recitazione, ha studiato giurisprudenza cercando di seguire la strada del padre, bello come lui.

Nel suo sangue scorre sia sangue albanese che macedone. Suo nonno paterno è un immigrato albanese mentre sua nonna è macedone.

Il suo è un nome molto diffuso in Turchia al punto che anche il protagonista di Daydreamer si chiama Can che significa cuore, spirito, anima.

Se nella soap opera trasmessa tutti i giorni su Canale 5 sfoggia un tatuaggio sui pettorali, in realtà, l’attore turco non ha alcun tattoo.

Yaman è anche un poliglotta parlando ben cinque lingue: il turco, l’albanese, l’inglese, un po’ di italiano che ha studiato anche al liceo, un po’ di tedesco. Ha i genitori separati da quando aveva 5 anni, ma ha un ottimo rapporto con entrambi.

Visualizza questo post su Instagram ❌⭕️❌ 20:00 🥂 #BayYanlış ⭐️ Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:45 PDT

Della vita privata dell’attore, invece, non si sa nulla. L’attore, infatti, è riservatissimo e non si sa se sia fidanzato e se nel suo cuore ci sia una persona speciale. Sui social, infatti, pubblica solo foto dei suoi lavori in cui si mostra solo o in compagnia di colleghi e amici.