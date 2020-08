Giulia De Lellis, la sorella fa gli auguri a Iannone: fan in...

Giulia De Lellis in crisi con Andrea Damante? La sorella Veronica fa gli auguri ad Andrea Iannone e scoppia la rivolta dei fan.

La sorella di Giulia De Lellis, Veronica, fa gli auguri di compleanno ad Andrea Iannone e scatena la bufera sul web. Tutto è accaduto domenica 9 agosto, giorno del compleanno del pilota nonchè della piccola Matilde, la figlia di Veronica e prima nipotina di Giulia.

La sorella della De Lellis, prima di dedicarsi alla festa di compleanno della sua bambina, ha fatto gli auguri a Iannone pubblicando tra le storie di Instagram una foto di sua figlia tra le braccia del pilota scrivendo: “Tanti auguri zio”. La foto è stata poi ripostata anche da Iannone. Il gesto della sorella De Lellis non è stato affatto preso bene dai fans che si sono scagliati contro Veronica De Lellis.

La sorella di Giulia De Lellis risponde ai fan: “Il rapporto con Andrea rimarrà tale al di là della vita privata di mia sorella”

Il gesto di Veronica De Lellis non è stato preso bene dai fans di Giulia soprattutto perchè arriva in un momento apparentemente non facile della sua storia con Andrea Damante che ha partecipato ad un evento importante senza la sua fidanzata. Su Twitter, sotto l’hashtag #Damellis, i fans si sono scatenati puntando il dito contro la sorella di Giulia.

veronica anche meno grazie.

che se sei ‘conosciuta’ solo grazie a tua sorella, grazie mille evita perfavore. #damellis — labimbadeidamellis.🦋❤ (@andreaegiulia11) August 10, 2020

ma la cosa più assurda che subito dopo quella storia ne pubblica un’altra dove spiega perché ha fatto gli auguri all’ex di giulia ma il problema non è nemmeno questo, le persone ti stanno aggredendo perché hai scritto ZIO #damellis — ɥʇıɐɟ 🌹 (@demsvoicex) August 9, 2020

Comunque si dica ciò che si vuole si giustifichi tutto, ma vedere chiamare zio l’ex non deve essere stato piacevole per damante…proprio poco rispetto per forse l’attuale compagno di tua sorella, e se mia sorella l’avesse fatto mi sarebbero girate parecchio #damellis — SaraMara (@sara_saretta___) August 9, 2020

Veroniqu€€n ha cagato proprio fuori dal vaso! Ma scherziamo?

L’unico ZIO si chiama ANDREA DAMANTE. Punto.#damellis — Giulietta (@damellisfan) August 9, 2020

Veronica che mette una storia per rispondere agli “insulti” e ancora non ha capito cosa ha sbagliato….

Beh si commenta da solo #damellis pic.twitter.com/N5VnFFqYYi — ᵖʰᵒᵉᶰᶤˣ (@phoenix34757424) August 9, 2020

A rispondere ai fans è stata poi la stessa Veronica che, in una storia successiva, ha scritto: “Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, visto che avevo già spiegato tempo a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata di mia sorella rimarrà tale! Dai su andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate”.

Visualizza questo post su Instagram Questo verrà via con me! il vostro preferito 💘 @ateliereme #ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Ago 2020 alle ore 5:40 PDT

Giulia De Lellis, dopo aver parlato di Andrea Damante negli scorsi giorni, è rimasta in silenzio.