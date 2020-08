Giulia De Lellis salta un evento importante di Damante: è ancora crisi?

Giulia De Lellis non ha partecipato ad un evento importante riguardante il suo compagno Andrea Damante. C’è ancora aria di crisi tra i due?

Da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno annunciato di trovarsi in un periodo particolare della loro vita, i fan sono ancora più attenti su qualsiasi cosa loro facciano.

Nelle scorse ore, infatti, hanno notato che la bella esperta di tendenze ha scelto di non partecipare ad un evento molto importante del suo compagno. Quale? Il matrimonio di sua cugina.

Giulia, infatti, è rimasta con la sua famiglia, mentre lui, che di recente ha cambiato totalmente look, si è recato all’evento in compagnia di un suo amico.

Giulia De Lellis non è andata al matrimonio della cugina di Damante facendo preoccupare i loro fedeli sostenitori che sono convinti che l’assenza di Giulia sia molto di più di un semplice impedimento da parte di lei. I due stanno lavorando per risolvere i loro problemi di coppia oppure il loro rapporto è giunto, purtroppo, al capolinea? Almeno per il momento, Giulia e Andrea hanno preferito non commentare il tutto, ma è spuntata una possibile spiegazione dell’assenza di lei.

Giulia De Lellis: perché era assente all’evento di Andrea Damante

Giulia De Lellis ha annunciato, negli scorsi giorni, che oggi ci sarebbe stato il compleanno della sua prima nipotina Matilde. E’ possibile, infatti, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non abbia potuto prendere parte all’evento legato alla famiglia di Andrea Damante perché impegnata con i preparativi della festa e tutti sanno del profondo legame di Giulia con la piccola e che non si sarebbe persa per niente al mondo la sua festa di compleanno.

Molto probabilmente l’esperta di tendenze, che aveva parlato del periodo difficile con Damante, non si è presentata al matrimonio della cugina di Andrea soltanto per questo motivo e non perché la loro relazione sia giunta al capolinea.

Visualizza questo post su Instagram Sicilian wedding… Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 8 Ago 2020 alle ore 11:39 PDT

Queste purtroppo restano soltanto ipotesi sul perché dell’assenza di Giulia al matrimonio della cugina di Andrea. Con giusta causa, la verità la conoscono soltanto loro due e quando saranno pronti a farlo, ed avranno fatto chiarezza prima di tutto tra loro, riveleranno al grande pubblico come procede la loro storia. I fan, ovviamente, fanno tutti il tifo per la loro storia d’amore. Giulia De Lellis e Andrea Damante, siamo certi supereranno anche questo momento.