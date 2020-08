Uomini e Donne: Andrea Damante cambia look e diventa biondo – FOTO

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, dopo l’annunciata crisi con Giulia De Lellis, ha deciso di cambiare look sfoggiando un biondo nuovo di zecca.

Andrea Damante è uno degli ex tronisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Complice la sua storia con Giulia De Lellis che, impossibile nasconderlo, ha fatto sognare e parlare milioni di italiani.

I due purtroppo hanno confermato di trovarsi in un periodo molto particolare della loro vita e dopo di tutto si sa: si è soliti dire che quando si cambia il proprio look e perché si desidera dare un taglio netto con il proprio passato e concentrarsi su un nuovo inizio. Sarà questa la filosofia adottata anche dal bel dj veronese che ha scelto di cambiare colore di capelli e di diventare biondo?

Andrea Damante ha cambiato look ed ha sfoggiato nelle Instagram stories un nuovo biondo che tutto sommato non gli sta affatto male. Questo colore sembra essere la moda dell’estate maschile 2020, visto che la stessa idea è venuta anche a Gianni Sperti, anche se con risultati e tinte leggermente diverse. Il nuovo look di Andrea è promosso o bocciato?

Giulia De Lellis e Damante dopo Uomini e Donne: come va la loro storia

Giulia De Lellis e Andrea Damante, come annunciato dall’esperta di tendenze sul suo profilo Instagram dopo che si sono ritrovati travolti dal mondo del gossip, stanno affrontando un periodo non proprio facile della loro vita.

Nonostante tutto, è bene precisare, che Andrea e Giulia non si sono lasciati, ma hanno deciso di prendersi un momento per riflettere in quale direzione far procedere la loro relazione. Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sulla crisi con Damante rassicurando i suoi fedeli sostenitori che questa volta stanno agendo nel modo migliore possibile, senza andare incontro a liti inutili.

“Guardate, la sua playstation è ancora qui ed è tutta intera” ha rassicurato lei, citando un episodio raccontando all’interno del suo libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. I due riusciranno a superare questo momento particolare della loro vita ed ad uscirne più forti di prima?

Visualizza questo post su Instagram Sardinia vibeees!!!Thanks to everyone for yesterday night at @justcavalliportocervo ⚡️💙 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 1 Ago 2020 alle ore 11:07 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno promesso che non appena la situazione sarà chiarita, provvederanno ad aggiornare i loro fan che da sempre fanno il tifo per il loro amore.