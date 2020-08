Quando fa calco, le soluzioni per i capelli delle donne devono essere pratiche. Quindi nulla di meglio dei capelli con la frangia in estate

Tra le mode che non passano mai, la frangia è quella che resiste di più. E mai come in estate i capelli con la frangia rappresentano la soluzione migliore per avere la testa in ordine: Una soluzione pratica per diversi tipi di capelli e soprattutto per tutte le età, con qualche trucco facile da seguire.

In genere esistono diversi tipi di taglio e quindi anche di frangia. Molti, a cominciare dagli acconciatori esperti, considerano la frangia dritta come la soluzione migliore. Possiamo portarla più o meno lunga, ma la scelta ideale è quella di scegliere una lunghezza che arrivi appena oltre le sopracciglia. É adatta per chi ha i capelli lisci, ma deve essere sempre curata con colpi di spazzola, con il phon e la piastra.

La frangia è perfetta per i capelli lisci e, anzi, rappresenta la soluzione migliore per valorizzare al meglio un viso. In caso di capelli ricci, meglio evitare frange scolpite e stilizzate ma puntare su capelli che cadono in maniera quasi casuale sul volto. Invece nel caso di capelli fini la soluzione ideale è una frangia simmetrica e pareggiata.

Capelli con frangia, i taglia più gettonati

Passiamo alla frangia pettinata di lato, adatta ad ogni forma del viso e ad ogni tipo di capello. Bastia tenere una frangia più lunga da un lato, in modo che si fonda con il resto dei capelli. Per averla sempre in ordine sarà sufficiente una crema modellante oppure un gel (in caso di capelli ricci) applicato sulla frangia ancora umida. E quando si asciuga, il phon va tenuto verso il basso.

Ancora, una frangia corta invece è ideale per chi ha il viso tondo e la fronte poco spaziosa. I capelli devono essere tagliati almeno due dita sopra le sopracciglia ed è facilissima da essere tenuta in ordine.

Simile è la frangia che si mescola al caschetto. Potete portarla in tanti modi differenti e si adatta anche ai capelli ricci, ma con la scalatura giusta. La frangia piena ha il merito di accorciare i visi lunghi, mentre quando è sfilata annulla la fronte alta.

In ultimo c’è la frangia mossa che è anche meno complicata di quanto non appaia. In più anche senza il phon rimane bella con un passaggio di dita, restando sempre ordinata.