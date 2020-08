Ideali per mettere a tavola tutti in fretta e per chi è a dieta (nella loro versione vegetariana), le tagliatelle con carbonara di zucchine piacciono a tutti

Guanciale, pecorino e uova, la classica carbonara all’italiana, cucinata con gli spaghetti o i bucatini. Ma avete mai pensato a cucinarla con le verdure? Nascono così le tagliatelle con carbonara di zucchine, un primo piatto tipicamente estivo e freschissimo oltre che invitante.

La pasta alla carbonara di zucchine è ottima come alternativa al classico primo piatto. E può diventare anche una ricetta vegetariana se eliminiamo il guanciale. In più sarà un modo originale e carino per fare mangiare le zucchine anche ai vostri bambini.

Ingredienti:

360 g tagliatelle

250 g zucchine

4 uova

120 g guanciale

pecorino

80 g formaggio grattugiato

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Tagliatelle con carbonara di zucchine preparazione

Cominciate lavando e pulendo le zucchine, poi tagliatele e rondelle. Versate 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella, quindi aggiungete il guanciale tagliato a dadini e mettete a rosolare per 5-6 minuti. Quindi unite anche le zucchine e lasciate cuocere tutto per altri 15 minuti allungando con un po’ di acqua della pasta.

Cuocete le tagliatelle in acqua salata e intanto in una ciotola sbattete 3 uova più un tuorlo, aggiungete il sale, il pepe e il pecorino, poi mescolate. Quando la pasta sarà al dente, scolatela e trasferitela nella padella con le zucchine e il guanciale.ù

Mantecatela con il composto di uova, aggiungendo ancora poca acqua di cottura della pasta. Alla fine dovrete avere la stessa cremina tipica della carbonara normale. Prima di servire, date una macinata di pepe fresco e poi, buon appetito.