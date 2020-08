Uomini e Donne, Giordano: “Aurora mente, voleva mostrarmi i perizomi”

Giordano Martelli ha replicato alle accuse di truffa e minacce mosse da Aurora Tropea di Uomini e Donne. L’ex cavaliere non le ha mandate a dire.

Giordano Martelli è uno di quei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne che, diciamocela un po’ tutta, è passato un po’ inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo, concentrato a seguire con passione le avventure amorose di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che sicuramente ritroveremo anche a settembre per aggiornarci su com’è proseguita questa conoscenza a cui nessuno ha mai creduto del tutto. Giordano però è venuto alla ribalta “grazie” alle recenti dichiarazioni di Aurora Tropea, anche lei dama del programma, che lo ha accusato di averla truffata e minacciata.

Aurora, negli scorsi giorni, ha rivelato che Giordano l’ha truffata per 100 euro. Soldi che ovviamente non le sarebbero stati più restituiti. Giordano, intervistato da L’Inserto, ha finalmente preso la parola e raccontato la sua versione della storia. Versione che non è del tutto così simile a quella della dama, ma che ha un punto fondamentale in comune. Quale? Quello di non volerle restituire i soldi.

“Inizio con il premettere che io e Aurora abbiamo iniziato una conoscenza a Uomini e Donne e mi permetto di dire che da parte sua era evidente ci fosse un interesse che volesse andare al di là della trasmissione“ ha esordito Giordano. “Da parte mia, invece, questo interessa non c’era. Era soltanto una conoscenza perché in fin dei conti con me era sempre stata molto carina” ha aggiunto.

“Ci siamo sentiti per una settimana circa, ma da parte mia non è mai scattato niente“ ha rivelato il cavaliere.

“Mentre eravamo ancora nel parterre, io le ho precisato che non sarei andato a casa perché mi sembrava una cosa troppo intima per la fase della conoscenza in cui ci trovavamo” ha dichiarato Giordano Martelli su Aurora Tropea di Uomini e Donne. “C’è anche dell’altro. Non l’ho detto per evitare la nascita di ulteriori polemiche, ma per convincermi ad andare da lei mi ha detto che mi avrebbe mostrato la sua collezione di perizomi“ ha spiazzato il cavaliere per poi raccontare per filo e per segno la sua versione della storia in merito alla truffa che avrebbe fatto ai danni della dama.

Giordano Martelli pronto al confronto con Aurora Tropea a Uomini e Donne

Giordano Martelli, dopo aver fornito una breve introduzione della sua conoscenza con Aurora Tropea del Trono Over, è andato dritto al sodo, parlando della famosa truffa che avrebbe escogitato per farsi i dare questi famosi 100 euro. Ecco la sua versione della storia:

“Per questo riguarda la questione dei soldi, che tutti i siti di gossip hanno riprendo dalle dichiarazioni rilasciata da Aurora sul suo profilo Instagram, i fatti sono andati in maniera leggermente diversa rispetto a quanto raccontato da lei” ha precisato il cavaliere. “Io ho dovuto riparare un guasto alla mia auto e mentre ne parlavo con lei, per sfogarmi, le ho detto che ho speso tutti i soldi per pagare la macchina e che non potevo più prendere il regalo a mia figlia per il suo compleanno” ha spiegato Giordano Martelli di Uomini e Donne. “Lei, a quel punto, mi ha chiesto se avessi bisogno di un prestito. In un primo momento ho rifiutato, non me la sono sentita, ma poi visto che la consideravo una mia amica e ho accettato, chiedendole di prestarmi 100 euro per comprare una bici alla piccola” ha proseguito Giordano con la sua versione della storia.

“Ovviamente le ho promesso che nel giro di una settimana le avrei restituito i soldi, perché avrei dovuto ricevere un pagamento entro poco tempo” ha continuato e fin qui le due versioni, per sommi capi, combaciano abbastanza. Le incongruenze vengono fuori proprio nella parte successiva.

Aurora Tropea, durante una cena a cui lui non ha preso parte, a tutti i presenti ha raccontato del prestito di Giordano e tra questi c’era una signora con cui lui aveva avuto una breve frequentazione al di fuori del programma. Aurora avrebbe raccontato tutto perché mossa dalla gelosia e il racconto di quella sera al cavaliere è stato riportato proprio da questa signora che era presente alla cena.

“Devo aggiungere che la storia del prestito è stata tirata fuori da Aurora durante una cena a cui era presente una donna che ho frequentato al di fuori del programma ed è stata lei a riferirmi il tutto” ha spiegato Giordano che sarebbe stato poi contattato da Veronica Ursida, che è di nuovo in crisi con Giovanni Longobardi, in quanto amica della Tropea. “Aurora era chiaramente gelosa e per questo motivo ha architettato il tutto, dopo che io l’ho rifiutata“ ha spiazzato lui.

“Il problema non sono la restituzione dei 100 euro, ma che io non sono morto di fame per questo motivo non voglio restituirglieli. Non voglio che mi faccia passare come un mantenuto” ha concluso Giordano Martelli contro Aurora Tropea. “Per quanto riguarda le minacce, beh nulla di più falso” ha aggiunto. “Lei mi ha detto che sarebbe venuta a casa mia con degli amici suoi per riprendersi i soldi e io le ho detto che l’aspetto a braccia aperte. Tutto qui”.

Nonostante tutto però Giordano è pronto ad un confronto con Aurora a Uomini e Donne, ma la dama almeno per il momento non ha voluto replicare.