Dirty Dancing 3 si farà, nel cast del sequel torna Jennifer Grey

È ufficiale, il sequel di Dirty Dancing si farà. Nel cast torna la protagonista Jennifer Grey, la Baby del 1987.

Ad annunciarlo è stato Jon Feltheimeril, CEO della casa di produzione Lionsgate. Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing oggi ha 60 anni e da poco ha divorziato dal marito Clark Gregg, sarà anche la produttrice esecutiva del progetto.

Dirty Dancing 3, “Sarà il film romantico e nostalgico che i fan stavano aspettando”.

Il CEO Jon Feltheimeril ha assicurato tutti coloro che hanno amato il film diretto da Emile Ardolino e che hanno adorato alla follia l’appassionante storia d’amore di Johnny Castle (interpretato da Patrick Swayze, morto nel 2009 a causa di un cancro al pancreas) e Frances “Baby” Houseman non resteranno delusi: “Sarà esattamente il film romantico e nostalgico che i fan stavano aspettando e che ha reso Dirty Dancing il film più venduto nella storia dell’azienda”.

Difatti, Dirty Dancing ha avuto un successo straordinario sia in termini economici incassando circa 218 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget limitato di soli 5 milioni; sia in termini di consacrazioni e premi: Oscar e Golden Globe alla migliore canzone originale e Golden Globe alla coppia Swayze e Grey.

La notizia sulla realizzazione del sequel circolava già da tempo, adesso si ha avuto la conferma ufficiale. Il film sarà diretto da Jonathan Levine, prodotto da Gillian Bohrer e scritto a quattro mani da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

Dunque Dirty Dancing si farà e dopo essere tornato in TV ed aver fatto impazzire i fan con balletti romantici e scatenati (lo stesso Stefano De Martino insieme a Alessia Marcuzzi hanno ballato le musiche del film) è pronto per dare un seguito alla sua trama.

La pellicola originale uscita nel 1987 è diventata immediatamente un cult, catapultando gli attori Jennifer Grey e Patrick Swayze all’apice della fama. Nel 2004 arrivò Dirty Dancing 2: la pellicola che narrava le vicende di una ragazza americana che a Cuba nel 1958, alla vigilia della rivoluzione castrista, incontra un seducente ballerino.

Ora mentre l’attesa per questo terzo capitolo cresce è opportuno rispolverare i film del passato con 20 curiosità che forse non conoscevi su Dirty Dancing!