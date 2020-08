Cioccoterapia, come funziona il trattamento rigenerante profumato

Prendersi cura del nostro corpo significa ogni tanto concedersi un piacere. Come la cioccoterapia, un massaggio che funziona per mille motivi

Imparare a volersi bene significa in concreto avere cura del nostro corpo e dedicargli tutto il meglio. Come un massaggio rigenerante, meglio se anche molto profumato. E la nuova tendenza è sempre più quella della cioccoterapia che fa bene a tutti i sensi

Ecco perché negli ultimi anni sono sempre di più molti i centri benessere che utilizzano abitualmente la cioccoterapia. Un massaggio effettuato utilizzando il cioccolato che è ottimo per il suo gusto ma fa anche molto bene al corpo. Quali possono essere realmente i benefici di questo trattamento? Per prima cosa il cioccolato è un antiossidante e aiuta a dilatare. Per questo migliora la circolazione del sangue nel nostro corpo. Ma è anche noto come antidepressievo perché grazie alla seratonina e alle endorfine riesce a combattere lo stress e la depressione. Infine è drenante, evita la formazione di cellulite e smagliature e cancella gli inestetismi della pelle. Per questo è ricercato per la sua azione anti età, rilassando la pelle e aiutando a ridurre l’adipe.

Cioccoterapia, i segreti per un vero risultato

Normalmente siamo abituate ai massaggi a base di olio o di creme, ma il cioccolato è davvero un’altra cosa. Anche se può sembrare strano, il cacao è ad esempio l’unico alimento dolce permesso nelle diete anticellulite. In particolare il cioccolato fondente contiene diverse sostanze antiossidanti che sono in grado di combattere i radicali liberi, Inoltre rallentano il processo di invecchiamento delle cellule. E in effetti l’invecchiamento è uno dei fattori principali che causano l’aumento e la comparsa della cellulite.

Ma come possiamo sapere se la cioccoterapia è corretta e ci fa bene? Nei massaggi a base di cioccolato di solito i professionisti utilizzano cioccolata calda e oli a base di cacao. Mescolati insieme danno vita ad una crema che poi è spalmata sul corpo facendo dilatare i pori. Inoltre con movimenti circolari e appositamente studiati si lasciano assorbire alla pelle i principi attivi di questo alimento.

Un trattamento che normalmente dura almeno 30-40 minuti, seguito spesso da una sauna o bagno termale. Questo trattamento deve essere fatto in maniera molto lenta, con la pasta di cacao sufficientemente calda da dilatare i pori. A voi toccherà soltanto lasciarvi andare e godervi questo piacere.