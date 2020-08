Mangiare le unghie: come smettere con rimedi efficaci

Mangiare le unghie è davvero dannoso per la salute delle unghie, può provocare infezioni e dolori, scopriamo come smettere, seguendo alcuni semplici rimedi.

E’ importante prendersi cura delle unghie, spesso sono sotto mira quelle delle mani.

Ma c’è una cattiva abitudine che interessa tantissime persone, l’abitudine di mangiare le unghie, che è del tutto sbagliata.

Ricordate che le unghie sono il biglietto da visita di ogni donna, sono sempre in primo piano in ogni momento della giornata. Non solo sono un vero e proprio strumento di comunicazione, basta pensare a quanti gesti fate con le mani e una vera e propria arma di seduzione.

Le unghie vanno curate non solo dal punto di vista estetico, ma anche salutare, quindi mangiare le unghie, non è per nulla positivo.

Smettere purtroppo è tutt’altro che facile ma noi di CheDonna.it vogliamo darvi qualche dritta su come evitare si mangiarle.

Mangiare le unghie: come rimediare