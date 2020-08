Keanu Reeves torna in sala con John Wick e Matrix: date e anticipazioni

Keanu Reeves si prepara a tornare al cinema con due dei suoi personaggi più noti. John Wick, di cui sta per girare altri due capitoli, e Neo. Il celebre attore canadese, infatti, è impegnato anche nelle riprese del quarto film di Matrix.

John Wick è pronto a tornare. Keanu Reeves, infatti, è in procinto di vestire nuovamente i panni del killer sanguinario più apprezzato del passato recente a livello cinematografico: la saga si arricchirà di altri due capitoli, ad annunciarlo è Lionsgate che rinfrancata dal successo in America del terzo film ha deciso di incentivare la produzione del girato arricchendo di nuovi particolari questa celebre vicenda.

Nel noto franchise hanno partecipato anche attori italiani di una certa risonanza: da Riccardo Scamarcio a Claudia Gerini e non è escluso che possano esserci altre eccellenti collaborazioni. Deadline ha anticipato che sul quarto e quinto capitolo della saga ci sarà un grande lavoro di sceneggiatura: John Feltheimer, CEO del gruppo di lavoro, ha rivelato anche i tempi di lavorazione previsti. Il quarto capitolo sarà nelle sale americane durante il weekend del Memorial Day nel 2022. A stretto giro poi si deciderà l’uscita per il capitolo quinto: l’idea è di portare avanti i due set contemporaneamente.

Keanu Reeves torna in scena con John Wick e Matrix: anticipazioni e curiosità

Soddisfazione per l’attore protagonista canadese, attualmente impegnato nelle riprese di un altro capolavoro cinematografico che l’ha reso celebre: Matrix, il quarto film della saga è in preparazione. Insomma Reeves riparte dalle sue pietre miliari, per quanto concerne John Wick, ha accettato di tornare sulle scene senza riserve. E ci mancherebbe altro, dopo gli oltre 56 milioni d’incasso negli USA con l’ultima opera della saga, la vicenda imponeva una prosecuzione.

Alla regia ci sarà sempre Chad Stahelski, il regista statunitense ha spiegato che portare avanti una serialità nei film non è affatto facile: “Bisogna risultare credibili ogni volta, John Wick ne ha passate di tutti i colori ma noi dobbiamo concepirlo come se fosse un uomo vissuto veramente. Un killer sanguinario come lui, messo alle strette dal tempo e dai nemici, che evoluzione potrà mai avere? Ce lo siamo chiesti di volta in volta, non è scontato il lieto fine, ovviamente”.

Insomma le porte sono aperte: presto Keanu Reeves tornerà in grande spolvero ad interpretare due dei suoi personaggi di maggior successo. Bel modo di ripartire dopo un periodo non facile, i fan non aspettano altro e i produttori già si sfregano le mani all’idea dei potenziali introiti. John Wick e Neo stanno affilando le armi.

