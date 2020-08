Paolo Ciavarro pronto a diventare papà: la confessione di Clizia

Clizia Incorvaia ha confidato che Paolo Ciavarro è pronto a diventare papà per la prima volta. I due stanno pensando di mettere su famiglia?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nonostante il pubblico non credesse molto nel loro amore nato nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, stanno ancora insieme e sono più felici che mai. Intervistati dal settimanale Chi, diretto da colui che li ha fatti incontrare e innamorare, hanno parlato del loro rapporto di coppia.

In particolare l’ex di Francesco Sarcina ha rivelato che Paolo, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha rivelato che nonostante la giovane età ha un forte desiderio di paternità.

“Mi ricordo che, dopo soltanto pochi giorni che ci trovavamo nella casa più spiata d’Italia, mi ha confidato di volere un figlio” ha rivelato la modella, che di recente ha stroncato Antonella Elia. “Paolo vuole una famiglia tutta sua. Questo suo desiderio mi ha colpita. Oggi giorno nemmeno le donne fanno questo genere di discorsi” ha concluso la modella, rivelando al grande pubblico un retroscena di cui probabilmente non era a conoscenza.

Paolo Ciavarro è pronto a diventare papà e i fan sperano che la mamma fortunata possa essere proprio la sua compagna Clizia. Anche se lui ha subito precisato che ogni cosa ha il suo tempo e non vuole assolutamente accelerare le cose.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lui ammette: “Mi scivola addosso”

Paolo Ciavarro, oltre a parlare della sua relazione con Clizia Incorvaia, si è sbilanciato anche sul suo rapporto con il web. In particolare, il giovane conduttore di Forum ha parlato di tutti quegli utenti della rete che non fanno altro che lasciargli commenti negativi, accusandolo di farsi strada nel mondo della televisione soltanto perché figlio di Massimo Ciavarro.

Paolo, con il passare del tempo, ha capito che certa gente va ignorata e non bisogna rispondere per non dare modo di creare ulteriori polemiche.

“Alcuni commenti devo ammettere che mi feriscono, ma nemmeno più di tanto” ha precisato Paolo Ciavarro, tra l’altro di recente sua madre Eleonora Giorgi si è sbilanciata sul suo rapporto con Clizia. “Ma alla fine passa, fa parte del nostro lavoro e nessuno ci ha obbligati a farlo” ha spiegato subito dopo.

“Alla fine è anche una fortuna fare questa professione e tutto questo fa parte del pacchetto” ha aggiunto. “Per questo motivo ho imparato a farmi scivolare tutto addosso” ha concluso. “Ad esempio non rispondo mai ai commenti sul web perché non voglio creare strane dinamiche“.

Paolo e Clizia dopo il GF Vip continuano la loro storia d’amore che giorno dopo giorno non fa altro che confermare quanto i pregiudizi del pubblico da casa fossero sbagliati. In quanto convinti che l’ex di Francesco Sarcina volesse sfruttare il loro rapporto per ottenere una maggiore visibilità. I due sono davvero innamorati e insieme non fanno altro che sostenersi a vicenda.