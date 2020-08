Body brushing: cosa è, come farlo e quali sono i benefici

Il Body brushing è una pratica antica, un eccezionale trattamento di bellezza alla portata di tutti. Scopriamo cosa è, come farlo e quali sono i tanti benefici per la nostra pelle.

Una spazzola può diventare la migliore alleata delle nostra bellezza, in particolare di quella del corpo. Il Body brushing infatti è un trattamento che prevede lo spazzolamento a secco della pelle e che apporta molti benefici al nostro corpo.

Una tecnica di massaggio e di esfoliazione della pelle del corpo che affonda le sue radici nel passato ma che trova ancora ad oggi molti proseliti. Ecco cosa è, come farlo e quali sono i tanti benefici che apporta alla nostra pelle. L’automassaggio è un’ottima fonte di benessere personale, un modo per drenare i liquidi in eccesso e combattere la cellulite. Scopriamo di seguito:

Cosa è il Body Brushing

Quali spazzole utilizzare per praticarlo

Come praticarlo

Quali sono i benefici per il corpo e la mente

Tutorial video sul Body Brushing

Body brushing: cosa è

Il Body brushing, come dice la parola stessa è uno spazzolamento a secco della nostra pelle, un modo per esfoliare l’epidermide in profondità, eliminare le cellule morte, stimolare la circolazione e di conseguenza migliorare molto l’aspetto della pelle del nostro corpo trattando in modo molto incisivo la presenza di cellulite. Il passaggio delle setole sul corpo, provoca lo stesso effetto che avrebbe uno scrub salino per la pelle, ma con una potenzialità in più, quella di tonificarla in modo profondo.

Il Brushing a secco della pelle può essere praticato da tutti ed è un’abitudine che se presa da giovani ci si porta per tutta la vita, godendo dei tanti benefici di questo trattamento di bellezza e salute.

Quali spazzole utilizzare per praticare il Body brushing

Le spazzole per praticare il Body brushing debbono avere delle caratteristiche principali, debbono essere di materiale naturale, con delle setole naturali, morbide e non trattate che possano eseguire un’esfoliazione della pelle profonda. Lo spazzolamento a secco della pelle, può essere praticato anche con dei guanti di crine e panni di crine. Strumenti semplici e anche molto economici.

Ormai le spazzole i guanti e i pannetti per praticare il Body brushing si trovano anche nei negozi di profumeria più forniti, nelle botteghe bio e soprattutto on line. Il loro prezzo può variare da un minino di 3 euro per guanti e pannetti, fino ad un massimo di 30 euro per le spazzole.

Come praticare il Body brushing

Il Body brushing va praticato assolutamente sulla pelle asciutta, disegnando dei piccoli movimenti circolari su tutto il corpo, stando attendi ad essere particolarmente delicati nelle zone del corpo più fragili come l’addome, l’interno delle braccia e delle gambe.

Si può praticare questo tipo di trattamento al mattino appena svegli per fare un carico di energia e benessere o alla sera prima di andare a dormire, per scaricare tutte le tensioni accumulate durante la giornata. Dopo aver eseguito un bel massaggio completo di tutto il corpo, si potrà fare una bella doccia o un bel bagno.

Quali sono i benefici del Body brushing

Il Body brushing è una tecnica di massaggio e di esfoliazione delle pelle mirata e assai particolare che però non produce beneficio soltanto per il nostro corpo, ma come pensavano gli antichi, anche alla nostra mente.

Mentre la pelle viene trattata eliminando le cellule morte e stimolando il rinnovo cellulare, la nostra mente, scarica tensioni e provocando anche un rilassamento profondo. Questa pratica molto benefica, prepara la nostra pelle a ricevere i trattamenti in modo migliore.

La spazzolatura a secco, può sembrare inizialmente una pratica un poco invasiva, ma una volta provata non se ne potrà più fare a meno, soprattutto in estate quando il nostro corpo è in primo piano.

Body brushing : i video tutorials selezionati per voi

Abbiamo selezionato per voi alcuni video tutorials dalla rete per potervi offrire una panoramica completa sul Body brushing e anche degli esempi da seguire per praticare un massaggio esfoliante e stimolante in modo corretto.

Una volta provato il Body brushing vi accorgerete di come la pelle migliori il suo aspetto in modo semplice, efficace ed economico e diventerà parte integrante della vostra Beauty routine corpo settimanale da praticare in un momento unico, con della musica rilassante ed una fragranza paradisiaca nell’aria. Dopo aver esfoliato la pelle, sarà un’ottima abitudine quella di massaggiare il corpo con un olio vegetale prezioso come quello di Jojoba.