Il body shaming non ha genere⁠ -⁠ Parliamo spessissimo di body shaming legato al corpo femminile, ma dobbiamo tenere presente che ogni persona può esserne vittima, anche gli uomini. Una ricerca del 2013, svolta da Castonguay, ha rilevato che più del 90% degli uomini prova emozioni negative nei riguardi della propria immagine e combatte in qualche modo con il proprio corpo. Le tematiche sulle quali si sentono più toccati sono l’altezza, i capelli e la peluria, il peso, la forma fisica, i muscoli e i genitali (Dick Shaming).⁠ -⁠ Il silenzio sul body shaming maschile ci racconta un’altra faccia della questione: culturalmente, i concetti di “machismo” e “virilità” da cui veniamo bombardati, spingono molti uomini a non esternare le proprie fragilità, i pensieri o le preoccupazioni. Tutto questo diventa problematico nel momento in cui anche il loro corpo viene giudicato, etichettato e stereotipato, e anche loro diventano vittime di body shaming, sentendosi inadeguati, sviluppando delle insicurezze e soffrendo di disturbi alimentari. Un’altra ricerca del 2013, infatti, dimostra che gli uomini che sono vittime di body shaming tendono a sminuire le proprie emozioni a riguardo, a dissimulare o sdrammatizzare con l’ironia e raramente prendono in considerazione l’aiuto di un terapeuta.⁠ -⁠ È importante quindi lavorare per abbattere tutti gli stereotipi estetici che riguardano il corpo, non solo quello femminile: come possiamo riuscirci? Parlandone apertamente e spingendo chi ci sta intorno a farlo a sua volta, creando luoghi (anche virtuali) in cui anche gli uomini possano sentirsi sicuri e liberi di parlare del proprio corpo, educando e sensibilizzando quanto più possibile, così da poter creare dei modelli positivi, che permettano a tutti noi di uscire dai canoni prestabiliti proposti dalla società e amandoci mano a mano, un po’ di più⁠ cc @mckayfindlay e @tan_g20⁠ •⁠ •⁠ •⁠ •⁠ #freeda #inspogirl #girlpower #inspire #women #empowering #girl #body #seloflove #love #bodyshaming #malebodyshaming #malebody #boys #realbodies #selflove