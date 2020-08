Torta di carote soffice: ricetta facile adatta alla merenda dei bambini

La torta di carote è un dolce soffice realizzato con una ricetta facile. Adatta alla merenda dei bambini vediamo come si prepara in pochissimo tempo.

La torta di carote è un dolce soffice particolarmente adatto alla merenda dei bambini. Facile da realizzare grazie ad un ricetta molto semplice e veloce, questa torta è perfetta anche per la colazione.

Seguendo pochi passaggi, in un attimo, potremo preparare un dolce squisito e sano che metterà d’accordo grandi e piccini.

Grattugiando le carote e unendo tutti gli ingredienti, di facile reperibilità nelle nostre dispense, potremo realizzare una torta soffice e profumata. Scopriamo quali sono gli ingredienti e come prepararla.

Ecco la ricetta della torta di carote un dolce soffice e adatto ai bambini

Particolarmente adatte ad essere consumate d’estate perché ricche di beta-carotene, le carote favoriscono l’abbronzatura, svolgendo anche un effetto foto-protettivo sulla pelle. Scopri anche come fare un olio di carote per l’abbronzatura.

In questo caso le utilizziamo per preparare una torta morbida particolarmente adatta alla colazione e alla merenda dei bambini grazie alla semplicità dei suoi ingredienti.

Scopriamo allora come realizzare la torta di carote con la video-ricetta della food blogger Benedetta Rossi.

Ingredienti

200 g di carote

4 uova

200 g di zucchero

100 ml di olio di semi di girasole

100 ml di succo di arancia

300 g di farina

1 bustina di lievito per dolci (16g)

zucchero a velo per decorare q.b.

Preparazione

Partiamo lavando le carote e spuntandole. Con una grattugia a denti larghi grattugiamole e mettiamole da parte.

In una ciotola rompiamo le uova e con le fruste elettriche iniziamo a mescolare. Aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi di girasole e il succo d’arancia. A questo punto inseriamo un po’ alla volta la farina quindi uniamo il lievito per dolci e continuiamo a girare con le fruste.

A questo punto aggiungiamo le carote grattugiate e mescoliamo con l’aiuto di un cucchiaio. Una volta pronto il composto versiamolo in una teglia da 24 centimetri a cerniera rivestita con carta da forno .

Ora possiamo mettere in forno in modalità statica a 180° per 45-50 minuti. Altrimenti in modalità ventilata a 170° per 45-50 minuti.

Sforniamo e ricopriamo con dello zucchero a velo. Decoriamo a piacere con fettine di carote a seconda del proprio gusto personale.