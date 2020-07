Vuoi un’abbronzatura intensa con ingredienti 100% naturali? Oggi ti sveliamo il trucco della nonna in voga da anni, olio evo, carota e il gioco è fatto!

L’olio è uno degli ingredienti immancabili in casa, hai mai pensato di utilizzarlo per intensificare l’abbronzatura? Olio fatto in casa con aggiunta di carota per una tintarella super.

Olio abbronzante alle carote, come prepararlo? Facile, veloce, efficace. Questa ricetta alimentare se vuoi raggiungere un’abbronzatura coi fiocchi ti farà risparmiare un sacco di soldi.

Tintarella assicurata grazie ad olio e carota

L’estate si fa sentire e a tutte noi piace dedicare del tempo alla bellezza della nostra pelle, alla scelta dei costumi e di sicuro alla tintarella.

Sappiamo bene quanto sia importante l’alimentazione per incrementare l’abbronzatura e moltissimi cibi possono aiutarci nell’impresa di sviluppare la condizione ideale per acquisire un colorito invidiabile.

Aggiungere al nostro regime alimentare un alimento come la carote è sicuramente un buon inizio. Grazie alle carote possiamo dare tutto il tempo necessario al corpo per assorbire in maniera adeguata tutti gli elementi necessari per garantire la pigmentazione della cute.

Tra gli alimenti che stimolano la produzione di melanina, oltre alle carote ci sono insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, albicocche, fragole e ciliegie. Quello che ti manca però è la ciliegina sulla torta, un olio fatto in casa da applicare direttamente sulla pelle.

Abbronzatura naturale e prolungata

Come abbiamo già detto l’abbronzatura dipende dalla melanina. Questo pigmento è già presente nel nostro corpo ma si trova sulla superficie più esterna della cute. La melanina reagisce ai raggi ultravioletti e genera così una colorazione scura proteggendo al contempo.

Le carote sono un alimento prezioso, parte di questa speciale preparazione, sono ricche di beta-carotene, questo stimola l’abbronzatura e partecipa attivamente alla tintarella.

C’è da dire inoltre che, questo importante elemento, contribuisce anche a conferire all’organismo un’azione antiossidante e che quindi previene il nostro stato di invecchiamento.

Ricetta dell’olio di carota

Ti proponiamo questa super ricetta per sfruttarne al meglio tutte le proprietà, per una pelle scura e luminosa. Questo olio è molto utile, come suddetto, per la lotta contro i radicali liberi prima causa dell’invecchiamento precoce. Ti regalerà una pelle tonica, elastica, setosa, idrata e protetta dai raggi ultravioletti.

Si tratta di una preparazione priva si qualsiasi sostanza chimica.

Cosa ti serve e cosa devi fare

Compra una radice di carota essiccata (puoi anche lasciarla essiccare tu), lasciala macerare per 3 giorni in 200 ml di olio extra vergine di oliva (il migliore di tutti!)

se vuoi sentire un tantino di profumazione all’applicazione aggiungi qualche goccia di olio essenziale, quello che preferisci. Terminati i 3 giorni filtra e imbottiglia (in una di quelle bottigliette da viaggio con modalità spray oppure ricicla una qualsiasi che hai già in casa).

Agita al momento dell’uso e applica fino ad assorbimento completo.

altra ricetta per attivare in fretta l’abbronzatura

Un’altra ricetta con la carota per intensificare la tua abbronzatura. Trita 100 grammi di carote crude e prova a consumarle, meglio se al mattino, in questo momento infatti godrai molto di più delle proprietà dell’ortaggio e ti assicurerai un’abbronzatura meravigliosa.