Banana: impazza il gelato sui social. Scopriamo i benefici di questo frutto.

Lo abbiamo detto e ripetuto e non è certo una novità: fa caldissimo! Alla costante ricerca di un po’ di refrigerio, sui social è apparso il nuovo must dell’estate: il gelato alla banana.

La banana sembra essere il frutto senza difetti.

La sua polpa è ricca di vitamina A, B, C ed anche E: un vero mix che migliora la salute della pelle e aiuta l’organismo a difendersi.

In più, una sola banana ci fornisce una parte consistente del quantitativo di potassio che dovremmo assumere ogni giorno.

Protegge le ossa, il cuore ed i reni.

Che cosa vogliamo di più?

Gelato alla banana: stare bene senza rinunciare al gusto ed alla praticità.

Sui social è diventato famosissimo con pochi click: parliamo del gelato … non gelato al gusto banana!

Questo è un frutto si presta alle ricette facili e veloci, come quella del dessert senza zuccheri aggiunti ma dobbiamo ammettere che con il gelato si è veramente superato.

Per preparare senza gelatiera un po’ di gelato sano e goloso vi basterà avere:

banane (2 o più a seconda delle porzioni che volete preparare) latte di soia q.b.

Una volta sbucciate e tagliate a fette sottili le banane, non dovrete far altro che lasciarle nel freezer per un paio d’ore.

Una volta tirate fuori vi basterà frullarle, aggiungendo il latte di soia quando vi sembra necessario.

Stenterete a credere ai vostri occhi: in pochi secondi avrete un “gelato” cremoso, sano e dal gusto ottimo!

Ma le banane non sono ottime per fare solo il gelato.

Le bucce possono essere riutilizzate in mille modi dall’estetica alla pulizia.

Se volete combattere i moscerini in cucina vi basterà lasciare le bucce in un contenitore di plastica, coprendo l’apertura con un imbuto di carta o della pellicola bucherellata.

L’odore attirerà gli insetti all’interno e ve potrete liberare mentre loro beatamente si cibano di… banana!

Ma i vantaggi non sono finiti qui. La banana può essere utilizzata in molte altre ricette, tutte ottime per la nostra salute come il frappè contro l’insonnia o i pancake per iniziare bene la giornata senza zuccheri raffinati.

Insomma, provare il nuovo gelato (non gelato!) di cui vi abbiamo parlato non potrà altro che farvi del bene.

E chissà… forse se sarete i primi a postarlo sui social, riuscirete a non alimentare il circolo dell’invidia!