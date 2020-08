Mara Venier ha un nuovo incidente alla gamba: “Devo farmi benedire”

Mara Venier è stata colpita ad un secondo infortunio dopo la messa in onda di Domenica In. La conduttrice, con ironia, ha svelato come sta ora.

Non c’è pace per Mara Venier. Come i fedeli telespettatori ricorderanno bene, la zia più amata d’Italia aveva avuto un infortunio al piede poco prima della diretta di Domenica In. Infortunio che le aveva causato non pochi grattacapi. Ora, finalmente, a distanza di settimane, era finalmente riuscita a guarire. Iniziando a fare piccoli passi per ritornare alla vita di prima.

Purtroppo se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Mara, mentre rientrava a casa dopo una cena con alcuni dei suoi più cari amici, non ha visto nel buio un gradino della sua abitazione, ed è nuovamente caduta.

Mara Venier ha avuto un nuovo infortunio alla gamba proprio ora che stava riprendendo a camminare. Fortunatamente però questo nuovo incidente non è stato pericoloso come il primo ed ha visto protagonista la gamba che era rimasta intatta. La zia più amata d’Italia l’ha presa con filosofia, ammettendo che forse forse ha bisogno di una benedizione perché c’è qualcosa che non va.

Mara Venier infortunio alla gamba dopo Domenica In: come sta ora

Mara Venier, come anticipato, ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori in merito alle sue condizioni di salute dopo l’ennesimo incidente, affermando che nonostante qualche piccola ammaccatura sta bene e non ha nessuna intenzione di fermarsi ma vuole godersi le sue meritate vacanze.

“E’ arrivato il momento di farmi benedire” ha esordito la conduttrice di Domenica In. “Ieri sera, tornando a casa dopo una bellissima serata con amici, sono inciampata nel gradino di casa” ha spiegato Mara Venier dopo l’incidente, tra l’altro di recente è stata elogiata dal web dopo aver sbottato con un hater.

“Era buio e non l’ho visto, ora ho anche l’altro ginocchio ammaccato” ha aggiunto. “Fortuna che non ho niente di fratturato, ma solo una bella botta ma mi è andata bene mi devo far benedire mi sa“ ha concluso ironica.

Come sta Mara Venier dopo l’incidente è ormai chiarito. Fortunatamente la conduttrice di Domenica In non ha avuto un infortunio grave e pesante come quello della scorsa volta, una magra consolazione dopo l’ennesima caduta.