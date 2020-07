Mara Venier torna a camminare dopo l’infortunio: interviene suo marito

Mara Venier, dopo l’infortunio al piede che l’ha costretta a restare bloccata negli studi di Domenica In durante le dirette, sta tornando a camminare.

Mara Venier ha vissuto l’ultima parte della stagione televisiva non nel migliore dei modi e no, non ci riferiamo agli ascolti di Domenica In. Il programma, da quando la Zia più amata d’Italia ci è tornata in veste di conduttrice, si conferma essere uno dei preferiti degli italiani.

Le difficoltà di Mara sono tutte dovute all’incidente al piede che ha avuto poco prima di andare in onda. Incidente che l’ha bloccata, impedendole di camminare come di consueto. La Venier, infatti, è stata costretta a condurre il suo programma non solo durante l’emergenza del coronavirus in Italia, regalando però qualche momento di spensieratezza ai suoi telespettatori, ma anche immobile senza poter muover un passo.

Fortunatamente l’infortunio della conduttrice di Domenica In sembra man mano diventare un lontano ricordo. In quanto Nicola Carraro, marito della conduttrice, ha scritto sul suo profilo Instagram che lei sta man mano riprendendo a camminare, godendosi finalmente le meritate vacanze.

Mara Venier in vacanza con Nicola Carrara: relax dopo Domenica In

Mara Venier, dopo aver condotto una delle stagioni più lunghe di Domenica In, si gode finalmente le meritate vacanze.

La moglie di Nicola Carraro si trova attualmente a Viareggio, pronta a godersi un po’ l’aria di mare e del sano relax, dopo l’intensa stagione televisiva vissuta. Stagione che, nonostante le polemiche dovute all’ospitata di Romina Power, si è confermata essere una delle migliori visto che la conduttrice ha collezionato veri e propri ascolti record. Tanto da riconfermarla come la Signora indiscussa della domenica degli italiani.

E a tranquillizzare i fan dalla sua assenza non ci pensa soltanto Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ma anche lei stessa perché nonostante sia lontano dal piccolo schermo non lo è dai suoi profili social, che continua ad aggiornare per mantenersi in contatto con il suo pubblico che vuole sapere come sta dopo l’infortunio al piede che l’ha bloccata per qualche tempo.

Visualizza questo post su Instagram @mara_venier_per_luisa_viola 😜 #gianpaolobarbieri @gian.paolo.barbieri 📸 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

Mara Venier come sta dopo l’infortunio è ormai un mistero risolto. La conduttrice è tornata a camminare, a piccoli passi, e con il passare del tempo non farà altro che migliorare le sue condizioni. Il tempo e l’assistenza del suo medico si sono rivelati essere la miglior cura a cui potesse sottoporsi.