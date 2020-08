Elisa Isoardi felicissima: due nuovi progetti dopo La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi è pronta a tornare in TV con uno show (ri) creato su misura per lei e con la partecipazione a un pezzo da novanta della programmazione RAI.

Elisa Isoardi si è sentita davvero tradita dalla RAI nel momento in cui la televisione nazionale ha deciso di cancellare La Prova del Cuoco nonostante gli ascolti discreti e nonostante la fatica fatta da Elisa per rimodellare il programma dopo aver raccolto l’eredità di Antonella Clerici.

Tra l’altro le voci sulla chiusura del programma si erano diffuse in maniera incontrollata ed Elisa non aveva potuto far altro che confermare tristemente quello che in realtà molti davano già per scontato.

Da quel momento la conduttrice si è dedicata alla sua vita privata e a godersi l’estate dopo un periodo di grande stress personale e lavorativo.

Fortunatamente però le stelle sono tornate a brillare sulla carriera di Elisa Isoardi e pare che la conduttrice sarà al timone di un vecchio programma RAI che sarà “rinfrescato” proprio per la Isoardi. Inoltre, Elisa potrà dar prova del suo talento artistico in una veste quasi inedita per lei.

Elisa Isoardi torna in RAI: salute e passi di danza

Di tanto in tanto la RAI decide di rispolverare dei vecchi format che avevano avuto un enorme successo al tempo della loro messa in onda e che poi, per diverse ragioni, erano stati messi da parte in favore di nuovi programmi.

Non sempre questi “ritorni” godono del successo del pubblico: ne è stato un esempio lampante il grosso flop di Portobello, il programma che era stato affidato ad Antonella Clerici e che non ha superato la prova del tempo, tanto da essere subito di nuovo archiviato.

La professionalità di Elisa Isoardi e soprattutto il suo piglio giornalistico sembrano però perfetti per un format che di certo i telespettatori RAI ricordano benissimo, anche se sono passati ben 20 anni dalla sua chiusura: si tratta di Check Up, un programma incentrato sulla salute e su tutte le tematiche che ruotano intorno al tema, con focus su malattie o problematiche tipiche di una certa stagione.

La Pandemia di Coronavirus ha reso necessaria, negli ultimi mesi, una maggiore attenzione al tema della salute e della prevenzione delle malattie e probabilmente Check Up potrebbe tornare sugli schermi per portare avanti “l’eredità” del periodo del Covid 19, continuando a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori in merito a temi estremamente delicati come, appunto, quello della salute.

Come se non bastasse, però, Elisa ha annunciato anche la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle: la presentatrice ha deciso di comunicarlo ai suoi follower attraverso un video pubblicato su Instagram in cui spiega di essere felicissima per la nuova opportunità.

In realtà la Isoardi aveva avuto già una prima esperienza a Ballando Con Le Stelle, partecipando allo show in qualità di ballerina per una notte. Se all’epoca si trattava soltanto di una parentesi divertente e senza troppo impegno, entrare a far parte del cast dei concorrenti significherà un lavoro duro e lungo settimane per Elisa, che ha scherzato sulla sua passata performance sottolineando il fatto di “non essere proprio coordinatissima”.

Dopo aver ringraziato Milly Carlucci per la fiducia riposta in lei, Elisa ha anche pregato la “comandante” di Ballando di trovare per lei un maestro di danza estremamente paziente, che sappia sostenerla in quella che la presentatrice ha definito una prova fisica ma soprattutto mentale, da sostenere con sacrificio e disciplina.

Se ci sono grandi notizie sul fronte professionale per Elisa Isoardi, anche dal punto di vista personale sembra che la bella presentatrice abbia ritrovato il sorriso. Stando alle ultime voci, infatti, sembra che si sia riavvicinata all’uomo che le è stato a fianco dopo la fine della storia con Matteo Salvini (della quale Elisa è tornata a parlare proprio di recente).

L’uomo è l’imprenditore Alessandro Di Paolo, che sembrava avere con la Isoardi intenzioni serissime: era un suo regalo il bellissimo (e costosissimo) anello che era misteriosamente comparso al dito di Elisa poco dopo la rottura con Salvini.