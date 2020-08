Nadia Toffa e il ricordo de Le Iene a un anno dalla sua scomparsa

Le Iene non saranno più le stesse senza di lei: è questo il messaggio del ricordo per Nadia Toffa che la redazione del programma ha realizzato a un anno dalla sua scomparsa.

Morta a soli quarant’anni, dopo aver combattuto contro un tumore al cervello che non le ha lasciato scampo, Nadia Toffa continua a vivere nei ricordi di coloro che l’hanno conosciuto e hanno avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con lei.

A ricordare la loro collega, tutti i conduttori e gli inviati de Le Iene che nel corso degli anni hanno conosciuto Nadia e anche, paradossalmente, coloro che non l’hanno conosciuta ma che hanno voluto comunque dare il proprio contributo per ricordare una persona così importante per il gruppo di lavoro del programma.

Il ricordo di Nadia Toffa sarà trasmesso Giovedì 13 Agosto in prima serata su Italia Uno, nel giorno esatto della morte della giornalista.

Le Iene commosse nel ricordo di Nadia Toffa

Sono sempre stati una squadra affiatata che ha deciso di fare letteralmente di tutto per far sentire a Nadia la propria vicinanza. I tecnici, gli autori, i presentatori e gli inviati de Le Iene non hanno mai smesso di ricordare Nadia e di voler portare avanti in qualche modo la sua eredità.

Hanno deciso di farlo nella maniera che hanno trovato più giusta, organizzando un omaggio televisivo a un personaggio amatissimo dal pubblico e da tutti coloro che hanno lavorato con lei.

“A un anno di distanza stiamo per farvi vedere una cosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei e che normalmente stanno dietro la telecamera. Questa cosa ci costa moltissimo ma, come vedrete, la facciamo solo per lei” ha dichiarato Davide Parenti.

L’annuncio dello speciale in ricordo di Nadia è stato dato anche su Instagram, con un video in pieno stile “Le Iene” che ritrae Nadia che balla al tramonto, in spiaggia, serena e felice.

Tra l’altro, quello del prossimo 13 Agosto non è il primo e unico omaggio che Le Iene hanno deciso di realizzare per Nadia. Già lo scorso Ottobre organizzarono una puntata speciale coinvolgendo Iene attuali e del passato, 100 personaggi che si riunirono negli studi del programma per ricordare il lavoro e l’entusiasmo di Nadia.

I colleghi del programma non sono gli unici a continuare a operare perché il ricordo di Nadia Toffa non si spenga: la fondazione che porta il suo nome è attiva da diverso tempo e si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro oltre ad altre attività per l’assistenza e il sostegno alle persone più deboli e povere della nostra società.

La madre di Nadia ha inoltre recentemente annunciato che sarà pubblicata una canzone inedita scritta e interpretata da Nadia nell’ultimo periodo della sua vita. Si intitolerà La Donna Altalena.

C’è solo da sperare che queste belle iniziative facciano dimenticare l’amaro che lasciarono le polemiche che scoppiarono in occasione dei funerali della giornalista, ai quali parteciparono i colleghi ma ci furono dei grandi assenti e pochissime personaggi dello spettacolo.

Un’altra bellissima notizia è la nascita della nipotina di Nadia, figlia della sorella Silvia: secondo la nonna la bimba ha lo stesso sorriso di Nadia, e sembra un dono arrivato dal cielo.