In forma in estate? Ecco i cibi da evitare

Per restare in forma in estate è indispensabile mangiare bene ed imparare a riconoscere i cibi dai quali è meglio stare alla larga.

Il periodo estivo è fatto di giornate da vivere in libertà, ore da trascorrere al mare o in montagna e momenti ricchi di relax nei quali fermarsi a sorseggiare o mangiare qualcosa di fresco è più che normale. Purtroppo, però, ci sono tanti cibi che anche se all’apparenza sembrano sani, nascondono tutta una serie di insidie tra le quali ci sono gli zuccheri o ingredienti poco sani.

Veri nemici per la linea e per chi desidera mantenere a lungo un buono stato di salute.

La buona notizia è che esistono così tante alternative che basterà stare lontani dagli alimenti considerati negativi per ottenere ottimi risultati. E tutto con meno fatica di quanto si potrebbe pensare.

I cibi da non mangiare in estate

A volte, riconoscere i cibi che possono danneggiare la forma fisica (e non solo) può essere molto difficile. Ciò dipende dai così detti alimenti ricchi di zuccheri nascosti o da quelli con così tanti ingredienti da spingere a soffermarsi solo sulle diciture riportare sulle confezioni. Diciture che, purtroppo per noi, possono essere ingannevoli, celando tanti ingredienti che sarebbe sempre meglio controllare.

Dopotutto sapere cosa si mangia è alla base di un’alimentazione consapevole. Per questo motivo, inizieremo a capire quali sono gli alimenti che andrebbero evitati o almeno ridotti ad uno sfizio occasionale, in modo da puntare l’attenzione su alternative sicuramente più sane.

Bibite gassate e zuccherate

Salumi

Insaccati

Snack confezionati

Troppa frutta

Tè freddi

Formaggi grassi

Piatti pronti

Ghiaccioli

Gelati

Granite

Prodotti di rosticceria

Insalate troppo ricche

Ovviamente non si tratta di alimenti da eliminare del tutto. Considerato che sono ricchi di zuccheri o di grassi è importante, però, conoscerli. In questo modo, infatti li si potrà mangiare occasionalmente e non più volte al giorno.

Cosa che capita, ad esempio, a chi fa largo uso di tè freddi o granite che con un solo bicchiere superano la dose di zuccheri giornaliera consigliata.

Come cambiare le proprie abitudini alimentari

Ovviamente, oltre ai cibi sbagliati ci sono anche diverse abitudini che andrebbero modificate. E questo perché spingono a mangiare o bere i cibi sopra elencati.

Quando si è in spiaggia, ad esempio, ci si potrebbe portare dell’acqua fresca aromatizzata con frutta ed evitare di scegliere le solite bibite zuccherate. Oltre a mantenersi in forma più facilmente, si riuscirebbe persino a risparmiare.

Se le offerte alimentari sono poche e poco sane, ci si può portare qualcosa da casa, optando per del pane integrale da farcire con proteine magre e verdure o preparandosi un’insalata di riso o di quinoa.

Il gelato può andar bene una volta a settimana e non tutti i giorni. Se si sente il bisogno di uno spuntino fresco è meglio optare per uno yogurt senza zucchero o per una fetta di anguria o una piccola macedonia di frutta.

Per quanto riguarda i pasti fatti fuori casa è sempre importante ricordarsi di bilanciare ed evitare piatti di pasta con il pomodoro o scorpacciate di frutto.

Molto meglio un’insalata, assicurandosi però che sia ricca di proteine magre e non di alimenti che tutti insieme alzano di molto il range calorico.

Si tratta di tante piccole accortezze che possono fare la differenza e che se messe in pratica nel modo corretto, consentono di vivere in modo sano, mantenersi perfettamente in salute e togliersi uno sfizio ogni tanto.