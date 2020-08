Come far riscrescere le sopracciglia naturali dopo la depilazione

Le sopracciglia folte e naturali sono una tendenza che ci accompagnerà anche per tutta la prossima stagione. Ecco come farle ricrescere in modo naturale per ritrovare un arco sopraccigliare folto e definito.

Le sopracciglia sono un particolare importantissimo del volto di una persona e molte volte, seguendo le tendenze degli ultimi anni, sono state sottoposte a depilazioni selvagge che in tanti casi hanno lasciato spazio al ‘vuoto’ in quanto il bulbo pilifero sottoposto a così tanto stress letteralmente muore. Il vuoto dunque, ha lasciato posto al makeup di ogni tipo e in casi estremi anche al trucco permanente, che nel microblanding ha trovato la sua perfezione.

Ma come fare a far ricrescere le sopracciglia naturali senza dover ricorrere ad interventi estremi, e poter finalmente smettere di disegnare ogni mattino le sopracciglia con un effetto a dir poco artificiale? Il primo consiglio è quello di armarsi di moltissima pazienza, di una matita bianca per occhi e di pinzette per scoprire:

come ridefinire il proprio arco sopraccigliare naturale

come seguire la crescita del pelo

i rimedi naturali per stimolare la crescita

Come ridefinire il proprio arco sopraccigliare naturale

Se siete tra le pentite della depilazione selvaggia delle sopracciglia e volete tornare ad avere il vostro arco sopraccigliare naturale, dovete come premesso, armarvi di pazienza e ancor più importante, di uno specchio bello grande e possibilmente retro illuminato.

Osservare il proprio arco sopraccigliare e il senso delle ricrescita naturale dei peli è fondamentale per scoprire quale sia la linea naturale adatta al vostro viso. I peli che ricresceranno purtroppo non saranno mai folti come quelli pre depilazione ma hanno un loro senso naturale di crescita e questo andrà rispettato anche nella fase della ricrescita.

Osservando i peli che stanno ricrescendo in modo disordinato, si potrà sempre cogliere la linea originale delle sopracciglia, che andrà rispettata senza essere toccata con pinzette o forbicine. Anche se in fase di ricrescita, si osserveranno dei tratti interrotti e dei vuoti, il pelo che cresce, coprirà allungandosi, il vuoto che lo precede ricreando un arco naturale, meno folto dell’originale ma presente.

Come seguire la crescita del pelo



Una volta individuato, dopo attenta osservazione, l’arco sopraccigliare naturale che si ridefinirà attraverso la ricrescita, si dovrà metterlo in evidenza disegnandolo con una matita bianca e pulendo tutto il resto delle pelle circostante da peli indesiderati.

La matita bianca, ovvio, andrà utilizzata soltanto in fase di pulizia delle sopracciglia, per non andare ad eliminare i peli fondamentali che crescendo ridefiniranno l’arco naturale. Durante il trucco poi, si dovranno disegnare e rinfoltire le sopracciglia con il prodotto makeup preferito, che potrà essere una matita, un gel, un prodotto in polvere o un marker professionale.

Queste operazioni, andranno eseguite per tutto il tempo delle ricrescita completa dei peli, quando avremo di fronte la situazione chiara e definita. Potremo allora scoprire se l’arco che si sarà riformato soddisferà le nostre aspettative o avrà bisogno di essere definito e reso più folto da un prodotto specifico che però andrà applicato tra i peli naturali e non dovrà più ridisegnare tutte la linea.

I rimedi naturali per stimolare la ricrescita delle sopracciglia

Il rimedio naturale per eccellenza nella ricrescita di sopracciglia, di ciglia e anche dei capelli è l’olio di ricino che potrà essere potenziato miscelandolo con un’altro olio vegetale come quello di mandorle dolci o di argan, oli dal forte potere emolliente e restitutivo che accompagneranno il pelo nella ricrescita facendolo apparire più forte e spesso.

Il mix di oli andrà applicato ogni sera e lasciato il posa per circa mezz’ora. Poi si potrà tamponarne l’eccesso con una velina e praticare un massaggio che riattivi il micro circolo e stimoli i bulbi piliferi. Un massaggio più energico potrà essere praticando facendo uno scrub sulle sopracciglia, almeno due volte a settimana.

Le sopracciglia ricresceranno e passato il periodo un poco fastidioso della ricrescita, si potrà tornare a sfoggiare un arco naturale senza la necessità di ridefinire l’arco sopraccigliare ogni mattina con il makeup.