Come riciclare le scatole di Pasta in modo creativo -VIDEO-

Il riciclo creativo è una grande risorsa per il pianeta ma anche per la nostra creatività. Scopriamo come riciclare le scatole di pasta in modo originale.

Tre progetti di riciclo davvero unici e realizzati regalando una seconda vita a delle semplici scatole di pasta, quelle che utilizziamo ogni giorno in tutte le case e che finiscono nella spazzatura. Il riciclo creativo, una forma d’arte molto bella, non interessa soltanto materiali come il cartone, ma anche la stoffa. Con dei ritagli di stoffa per esempio si può creare una meravigliosa collana estiva.

Scoprirete come queste scatole così semplici e apparentemente inutili possano diventare oggetti colorati e utili durante la vita di tutti i giorni. Seguendo il video tutorial in tutte le fasi di progetto, potremo realizzare:

una cornice per fotografie

un porta penne da scrivania

un porta penne da borsa

Come riciclare tre scatole di pasta: tre progetti creativi in un video tutorial

Per realizzare i tre progetti creativi, avrete bisogno di:

1 scatola di pasta corta

2 scatole di pasta lunga

colla a caldo

forbici

vernice bianca

cartoncini colorati

fiori finti da decorazione

Il primo progetto creativo è quello che trasforma una scatola di pasta corta da un chilo in una bellissima cornice per foto. Dopo aver tagliato e piegato in modo corretto la scatola, si potrà aggiungere un piccolo telaio interno in cartoncino e dopo aver decorato la cornice in modo personale, sarà pronta per essere esposta in casa.

Il secondo progetto creativo, sarà quello di trasformare una scatola di pasta lunga in un bellissimo porta penne in 3 sezioni da mettere sulla scrivania. I tre contenitori potranno essere diversi di colore tra loro o dipinti in tinta unica per un effetto più elegante.

Il terzo progetto creativo sarà quello di creare un porta penne da borsa davvero bellissimo. Dopo aver seguito le istruzioni per tagliare e piegare la scatola di pasta lunga, la si ricoprirà con del cartoncino colorato personalizzandola con un adesivo.

Non vi resta che guardare il video tutorial e farvi ispirare per utilizzare le scatole di pasta per tanti altri progetti creativi! Il riciclo creativo può diventare un hobby che regala grandi soddisfazioni a grandi e piccini, che per esempio con delle cannucce colorate in plastica potranno creare un grazioso braccialetto estivo.