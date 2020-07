Un bracciale coloratissimo realizzato con delle cannucce di plastica, un progetto creativo perfetto per l’estate. Scopriamo come realizzarlo passo dopo passo.

Il riciclo creativo è una grande risorsa per il pianeta e per ciascun individuo ami mettere a frutto la propria creatività e la propria manualità. Oggi scopriremo come realizzare un bellissimo ed originale bracciale estivo con le cannucce di plastica. Un lavoro da proporre ai bambini e anche un idea regalo fai da te per le amiche.

Un simpatico progetto economico ma di grande effetto che potrà essere personalizzato scegliendo i colori e le sfumature che più deliziano il nostro sguardo. Un’attività che terrà impegnati i bambini più grandi per qualche ora in modo creativo come ad esempio la realizzazione di un quadro con ciottoli di mare dipinti. Scopriamo come realizzarlo.

Come realizzare un braccialetto di cannucce di plastica | il video tutorial

Per realizzare il braccialetto di cannucce, avrete bisogno di:

cannucce di plastica colata

spago

forbici

penna

Pochi e semplici elementi per creare tanti braccialetti colorati e perfetti da sfoggiare nella bella stagione. Per prima cosa si dovranno tagliare le cannucce in tante parti, tutte della stessa misura, quella che avremo scelto per il bracciale.

Le cannucce andranno tagliate dei colori prescelti e una volta che avremo a disposizione tanti pezzetti colorati, potremo iniziare l’assemblaggio del bracciale. Si dovrà tagliare lo spago a misura e piegarlo perfettamente a metà (per un bracciale di misura normale potrebbero servire anche due metri di spago).

Una volta creato un piccolo cappio nella parte piegata a metà dello spago, si inizierà ad infilare le cannucce, inserendo il primo spago da sinistra verso destra ed il secondo da destra verso sinistra, in questo modo la cannuccia resterà fissata per precedere un’altra cannuccia infilata nello stesso modo.

Si procederà in questo modo, fino a quando si raggiungerà la lunghezza desiderata per il bracciale, ovviamente si potrà giocare con i colori, creando tante sfumature. Raggiunta la lunghezza desiderata, si potrà chiudere il braccialetto annodando un’estremità dello spago all’altra. I pezzi di spago che ne deriveranno in più serviranno come chiusura del braccialetto.

Creare dei gioielli e dei manufatti regala grandi soddisfazioni, perché personalizzabili, soprattutto se donati alle persone che amiamo. Sarà anche un’ attività da proporre alle ragazzine più grandicelle per poter passare del tempo in compagnia.