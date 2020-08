Arisa è diventata bionda: ennesimo cambio di look per la cantante

View this post on Instagram

Salire sul palco di #sanremo per me è sempre la cosa più bella del mondo.. stasera salire su quel palco, con Colui che ha accompagnato i giorni innamorati della mia adolescenza è stato il massimo. Ringrazio la vita perché mi sorprende sempre e @marcomasini_official per avermi voluto a cantare al suo fianco. Inoltre volevo ringraziare con tuuuuutto il mio cuore @nedave3 e il suo @atelierstudionv per aver realizzato il mio vestito in una notte. GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZIE, grazie infinite a tutti voi❤️#instapiplovers #instapip #guerrieridellaluce @realbrigittenielsen 🤣🤣🤣 #sanremo2020 @giovanna_e_amadeus LOVE😍 pic by @marinamazzoli @sonymusicitaly @gianlucatozzi8 @lollizh 🐥