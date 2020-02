Bodyshaming | Arisa in palestra (con Belen) e la risposta perfetta

Arisa era in palestra con Belen quando è stata attaccata (ancora una volta) dai soliti haters che hanno puntato il dito contro le sue imperfezioni fisiche. Ben lontana dal prendersela, la cantante ha dato la risposta definitiva.

Reduce dalla partecipazione a un Sanremo all’insegna dell’empowering femminile, appena scesa dal palco dell’Ariston Arisa ha dovuto fare i conti (di nuovo) con quell’idea di “bellezza che capita” a cui ha fatto riferimento Diletta Leotta nel suo monologo di Sanremo.

La cantante, apprezzatissima per la sua estensione vocale e per la sua abilità tecnica, è sempre stata presa di mira sui social a causa della sua forma fisica non esattamente perfetta, e per la sua estetica molto particolare, molto differente dai più diffusi canoni di bellezza.

La situazione è diventata particolarmente spinosa per Arisa quando quest’ultima si è ritrovata in palestra con una delle donne più belle e più acclamate della televisione italiana: Belen.

Con la stessa schietta semplicità di sempre Arisa ha saputo rispondere agli haters nella maniera più efficace possibile (senza nemmeno fare un monologo).

Arisa in palestra con Belen mette gli haters K.O.

La solidarietà tra donne esiste: come hanno mostrato nelle loro stories di Instagram, Arisa e Belen in palestra si stavano dando moltissimo da fare e soprattutto si stavano incoraggiando a vicenda.

In realtà, molto più avvezza all’attività sportiva della cantante, era Belen a incoraggiare Rosalba durante le massacranti serie di addominali che Arisa stava eseguendo.

Ovviamente, trovandosi in palestra con l’obiettivo di allenarsi e di sudare il più possibile, Arisa e Belen non avevano esattamente curato il proprio look dal punto di vista del make up. Soprattutto Arisa, provata dall’allenamento, era decisamente scompigliata.

Proprio contro di lei hanno cominciato ad accanirsi gli haters di Instagram, forse più incattiviti del solito dall’impietoso confronto tra Arisa e la bellissima Belen.

Abituata a questo tipo di commenti e con con una serenissima alzata di spalle, Arisa ha deciso di commentare con una frase che dovrebbe essere scritta nei manuali contro il bodyshaming.

“Molti di voi mi scrivono ‘Ma non ti vergogni? Ti fai vedere senza trucco, non sei in forma perfetta!’. Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento cambiate profilo, non c’è problema!”

Arisa ha inoltre voluto sottolineare che lei è una cantante di mestiere e che l’aspetto fisico non influisce minimamente sulle sue doti canore. “Ho la pancia, le cosce … ma la voce vi piace? Io faccio la cantante, nient’altro.”

Tra le altre cose durante la sua performance a Sanremo 2020, durante la quale ha magistralmente accompagnato Marco Masini è stata assolutamente perfetta e lei era in forma smagliante.

Dopo l’episodio della palestra, a ogni modo, Arisa non ha assolutamente smesso di mostrarsi “sfatta e senza trucco”. Nelle sue ultime storie, mentre spiegava ai follower di Instagram che stava andando a letto appena dopo mezzanotte (e che era fin troppo tardi per lei), ha fatto notare che aveva appena messo il siero su ciglia e sopracciglia e che “Essere donna è come un lavoro!”.

Un lavoro a cui forse non le piace essere costretta ma che, nel bene o nel male, Arisa non intende tralasciare. A lei la bellezza magari non è toccata, l’intelligenza di certo sì, come ha commentato di recente Francesca Barra contro Diletta Leotta.

