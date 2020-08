Torretta Montessoriana: a cosa serve, come costruirla o dove comprarla

La Torretta Montessoriana,uno strumento meraviglioso per la crescita del bambino. Scopriamo a cosa serve, come costruirla in casa e dove poterla acquistare.

La Torretta Montessoriana è decisamente uno degli strumenti preziosi per regalare ad un bambino la possibilità di acquisire quanta più autonomia possibile sin dai primi anni di vita. Una vera e propria ‘torre’ in legno, dove il bimbo può accedere in modo semplice e seguire i propri genitori nelle attività quotidiane. Il metodo Montessori ancora ad oggi risulta essere uno dei metodi educativi più all’avanguardia.

Una versione sicura ed efficace in sostituzioni di sedie e sgabelli sui quali spesso si posizionano bimbi anche molto piccoli, per accontentarli mentre vogliono per esempio, aiutarci a lavare i piatti. La ‘learning tower’, la torretta di apprendimento, è uno strumento che ogni mamma e papà dovrebbero mettere a disposizione dei loro piccoli, quando questi abbiano già acquisito la capacità di stare in piedi da soli. Dopo aver scoperto a cosa serve, vediamo come costruirla in casa o dove acquistarla.

Torretta Montessoriana: a cosa serve

Come già premesso, la torretta montessoriana o ‘learning tower’ è una torretta in legno, dove un bambino può, autonomamente o invitato dai genitori, salire per poter svolgere attività casalinghe ad un piano superiore, come ad esempio il piano lavoro della cucina, una tavola e anche un lavandino, per poter aiutare la mamma e lavare le stoviglie o anche a preparare un dolce, il tutto in piena sicurezza, senza pericolo di cadute accidentali, come potrebbe accadere se il bambino venisse appoggiato su una sedia o su un’altro supporto che non lo protegga in modo corretto.

Interagire con i genitori o con i nonni durante la giornata, sarà un‘attività davvero importante per ogni bambino sin dai primi anni di vita e inoltre permetterà a tutti i bambini, di poter scendere e salire in piena autonomia e accedere all’utilizzo del lavandino del bagno per lavarsi le mani oppure i dentini. La torretta di apprendimento è senza dubbio un bel regalo da fare ad una bambina o un bambino.

Torretta Montessoriana: come costruirla in casa



Il Metodo Montessori, vanta ancora ad oggi molti estimatori, e molti genitori che ne seguono i tanti insegnamenti e strategie, come ad esempio il metodo per eliminare i pannolini. L’autonomia del bambino così al centro del cuore della grande pedagogista, è ancora l’obiettivo primario dell’educazione e per questo sono molti gli strumenti che il ‘metodo’ mette a disposizione dei piccoli, prima fra tutti, la torretta di apprendimento.

Esistono diversi metodi di costruire una torretta d’apprendimento per bambini, primo fra tutti quello di utilizzare due articoli presenti all’interno del negozio Ikea, colosso svedese dell’arredamento e del legno a buon prezzo. Gli articoli in questione sono la scaletta modello BEKVAM e lo sgabello modello ODDVAR, ma scopriamo come creare una bellissima torretta Montessoriana con questi due articoli molto molto economici.

Per chi invece volesse cimentarsi in un’opera di falegnameria vera e propria, ecco un video molto esaustivo con cui costruire una torretta Montessoriana con del legno.

Torretta Montessoriana: dove poterla comprare

Comprare una torretta Montessoriana oggi è un’operazione abbastanza semplice, basta rivolgere il proprio interesse verso un acquisto in rete dove le possibilità sono diverse e per tutte le tasche. Dalle più semplici, a quelle colorate e addirittura personalizzate, esistono ‘learnign tower’ per tutte le tasche.

Ecco i link delle proposte più allettanti ed originali su Amazon:



Inutile specificare che qualora non si voglia acquistare una torretta Montessorianna pronta o costruirne una, ci si potrà rivolgere ad un buon falegname che ve ne costruisca una a misura del bambino.