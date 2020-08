Strategie anti caldo per la pelle: i rimedi naturali, tutorial video

Le migliori strategie anti caldo per la nostra pelle, i rimedi naturali per mantenerla sana e idratata e i tutorial video per creare degli eccellenti prodotti rinfrescanti.

Il caldo mette a dura prova tutto l’organismo, ma la parte più esposta del nostro corpo, la pelle, soffre in modo particolarmente duro, soprattutto perché è effettivamente il ‘terreno di scambio termico’ che provoca molta sudorazione e di conseguenza anche delle possibili irritazioni e dermatiti.

Esistono delle strategie anti caldo facilmente attuabili ogni giorno, dei rimedi naturali ottimi per prendersi cura di una pelle sottoposta al caldo quotidiano e anche dei consigli per quel che riguarda l’abbigliamento ideale nei giorni di caldo estremo. Dei video tutorial molto esaustivi vi guideranno nella preparazione di acque rinfrescanti perfette da portare al mare, ma anche tutti i giorni in borsetta. Ottimi anche gli scrub corpo rinfrescanti, da applicare almeno una volta a settimana sul corpo per godere di una sensazione glaciale.

Le migliori strategie anti caldo per la pelle

La prima strategia anti caldo è la doccia. Una cascata di acqua a media temperatura, eliminerà ogni traccia di sudore dal corpo, lasciandolo rinfrescato e anche idratato. Per una sensazione di freschezza duratura, si potranno ‘docciare’ piedi e gambe con acqua molto fredda e la sensazione di fresco che ne deriverà sarà immediata.

La seconda strategia anti caldo è senza dubbio l’abbigliamento. Banditi tutti i tessuti sintetici e via libera a puro cotone e puro lino. Con questi tessuti la pelle respirerà e si eviterà la prolificazione di batteri causa di cattivo odore.

I rimedi naturali anti caldo per la nostra pelle

Gli oli essenziali sono un rimedio eccezionale contro il caldo che stressa il corpo e anche la pelle durante queste giornate estive. Prodotti per il corpo che presentino nella loro formulazione olio essenziale di menta piperita, di limone, o anche di salvia, saranno perfetti per detergere la pelle e ricevere una sferzata di energia. Altre problematiche legate all’eccessiva sudorazione, sono quelle dello sfregamento, che quasi sempre coinvolge l’interno coscia. In questo caso, l’utilizzo di talco o meglio ancora di amido di riso applicato sulla parte, garantirà una pelle asciutta e fresca.

Acque profumate fai da te per rinfrescare la pelle durante la giornata

Le acque profumate sono, durante l’estate, la soluzione ideale per sostituire il profumo classico. Per l’alto contenuto di alcool, i profumi classici se applicati al sole potrebbero macchiare irrimediabilmente la pelle. Scopriamo come realizzare delle ottime acque profumate con degli ingredienti molto semplici, un prodotto da portare sempre con se, al mare, in montagna, durante una giornata particolarmente calda per essere sempre fresche e profumate.

Creare queste acque profumate sarà un ‘gioco da ragazze’ ma anche l’occasione per essere sempre fresche, profumate e decisamente lontane da quella sensazione di caldo estenuante, provare per credere!