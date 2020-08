Giulia De Lellis e Damante come Belen e Stefano? Il retroscena

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono andati incontro allo stesso destino che è toccato al ritorno di fiamma di Belen e Stefano?

Giulia De Lellis è tornata al centro della cronaca rosa, in quanto non si fa altro che parlare che tra lei e Andrea Damante sia tornata l’aria di crisi.

I due, almeno per il momento, non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda. Anche se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di essere stata poco social in questi giorni in quanto avrebbe avuto alcuni problemi con il suo telefono cellulare, ma le premesse sembrano essere tutt’altro che positive visto che non si è sbilanciata in merito alla sua relazione, considerando anche che lei si trova con la sua famiglia mentre il bel dj veronese si trova in giro per il Sud Italia.

La loro presunta separazione è stata paragonata dagli utenti della rete alla tormentata storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che continuano a lanciarsi frecciate su Instagram. Ed in effetti le somiglianze tra le due coppie non sono mica poche. Entrambe hanno avuto un grande amore ad unirli per poi separarsi. Durante il periodo di separazione entrambe le fidanzate hanno avuto una relazione con Andrea Iannone per poi, al termine di questa storia, ritornare con il proprio ex per poi lasciarsi poco dopo. Certo, è bene precisare che la rottura tra Giulia e Andrea non è stata ancora confermata, ma il dubbio sorge spontaneo visto che lui non indossa più nemmeno l’anello di fidanzamento.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono come Belen e Stefano? Speriamo che la loro storia possa avere un finale decisamente più dolce.

Andrea Damante si separa da Giulia De Lellis e l’anello scompare

Come anticipato, però, in rete non fanno altro che spuntare indizi sulla nuova crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Una fan della coppia ha segnalato alla pagina Instagram New Ued che nell’ultima serata svolta dal bel dj veronese, quest’ultimo non indossava l’anello di fidanzamento, simbolo della sua unione con l’esperta di tendenze.

Il gesto ha preoccupato i fan della coppia che sperano vivamente che i due non si siano lasciati di nuovo. Anche se una fonte vicina a Deianira Marzano assicura che tra Giulia e Andrea c’è aria di crisi, mentre Amedeo Venza rassicura che tra i due non è cambiato assolutamente nulla.

Andrea Damante e la sua compagna sono gli unici, ovviamente, a conoscere la verità e almeno per il momento preferiscono non esporsi, facendo aumentare la preoccupazione dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Inbetween marble and sky ☁️ Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:15 PDT

La storia d’amore tra Giulia e Andrea è di nuovo arrivata al capolinea? Tra l’altro, Giulia De Lellis era pronta a scrivere il sequel del suo libro. Evidentemente le corna non stanno bene proprio su tutto.