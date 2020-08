Involtini di melanzane e riso: piatto unico e leggero in forno –...

Gli involtini di melanzane e riso sono un piatto unico leggero, facile da preparare in forno. Con prosciutto cotto e formaggio sono ottimi sia caldi che freddi.

Se siete alla ricerca di un piatto unico e leggero, adatto all’estate, provate gli involtini di melanzane e riso ripieni di prosciutto cotto e formaggio.

Una ricetta facile da preparare ma sfiziosa al tempo stesso che saprà mettere d’accordo i palati di tutta la famiglia. Ideale anche per una cena o un pranzo veloce.

Gli involtini di melanzane e riso sono deliziosi anche come finger food da degustare freddi o caldi. Pratici da realizzare possono essere preparati anche il giorno precedente e poi infornati venti minuti prima di servirli. Guardate la ricetta.

Ecco il piatto unico dell’estate: gli sfiziosi involtini di melanzane e riso

Preparati con gli ortaggi per eccellenza di stagione, gli involtini di melanzane e riso rappresentano un piatto unico e completo visto che al loro interno oltre al riso hanno anche il prosciutto cotto e il formaggio.

Facilissimi da preparare sono ottimi per essere consumati, specie in queste giornate caldissime, anche freddi o tiepidi. Volendo poi potrete prepararli il giorno prima e metterli in forno solo quando deciderete di consumarli. Scopriamo la ricetta.

Ingredienti

2 melanzane grandi

200 g riso (pesato crudo) bollito con sale e curcuma o zafferano

80 g prosciutto cotto

1 mozzarella

parmigiano grattugiato

200 g polpa di pomodoro

olio extra vergine di oliva

besciamella

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

basilico q.b.

origano q.b.

aglio (opzionale)

Preparazione

Laviamo e spuntiamo le melanzane, meglio se le prendiamo grandi. Poi tagliamole per verticale a fette spesse.

In una ciotola mettiamo dell’olio extra vergine di oliva, aglio grattato, se piace, e origano. Quindi prepariamo una teglia che andremo a rivestire con della carta da forno e ci disponiamo sopra le melanzane.

Con un pennello andiamo a cospargerle dell’olio preparato precedentemente. Saliamo e mettiamo in forno, ventilato o statico a 185°-190° per 15-20 minuti circa.

Nel frattempo tagliamo il prosciutto cotto e la mozzarella. Inoltre se non l’abbiamo già fatto all’inizio occupiamoci di cuocere il riso. In una pentola con abbondante acqua salata e un pizzico di curcuma, se vogliamo metterla per conferire il colore tipico della spezia al riso, cuociamolo al dente. Una volta pronto aggiungiamo il prosciutto cotto e la mozzarella tagliati precedentemente.

Mescoliamo bene quindi aggiungiamo della besciamella. Se preferite potrete prepararla anche senza burro con questa ricetta.

Quindi condiamo il riso con il pepe, qualche foglia di basilico e il parmigiano grattugiato. Amalgamiamo bene il tutto.

Una volta cotte estraiamo dal forno le nostre melanzane e lasciamole raffreddare.

Intanto prepariamo la salsa di pomodoro mettendo in una padella la polpa con uno spicchio d’aglio, del basilico e un filo d’olio. Aggiungiamo sale e pepe e lasciamo cuocere per pochi minuti.

A questo punto andiamo ad assemblare i nostri involtini. Prendiamo una manciata di riso abbondante e avvolgiamolo nella fetta di melanzana. Proseguiamo fino ad esaurimento degli ingredienti.

Quindi prendiamo una teglia e cospargiamola di poca salsa di pomodoro alla base. Posizioniamo gli involtini e cospargiamoli ancora con la salsa di pomodoro. Aggiungiamo sopra una spruzzata di parmigiano e poca besciamella. Aggiungiamo un filo d’olio e mettiamo in forno a 180-185° statico o ventilato per 10 15 minuti.

Sforniamo e lasciamo raffreddare. Poi serviamo in tavola e buon appetito!

Se volete provare altre ricetta a base di melanzane sono ottime anche le melanzane in carrozza, le lasagne di parmigiana e le melanzane sott’olio.

(fonte: Tutti a tavola)