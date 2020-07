Bullett Journal: che cos’è, come si usa e cosa serve per iniziare il tuo

View this post on Instagram

it’s almost August! 😯 such a cute cover page! thank you @juliannedoodles for using #bulletjournalss! 😍 // Use the hashtag #bulletjournalss for a chance of being featured. Use the code BULLET10 for 10% off at @thewashitapeshop, @notebook_therapy, and @kawaiipenshop! (they all provide worldwide shipping!). Remember to shop around! 🛒🤍 • • • • • • • #bulletjournalss #bujo #bulletjournal #bulletjournals #study #studyblr #studygram #studyspiration #motivation #stationery #planner #pens #washitape #bulletjournals #plan #studying #bujoweeklyspread #journals #plannerjunkie #productivity #notes #studyaddict #stationeryaddict #journal #studyspo #studyinspo #journal #bujoideas #bulletjournaljunkies