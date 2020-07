Michele Morrone chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Michele Morrone chi è? Scopri l’età, l’altezza, la carriera e la vita privata del protagonista del film di successo 365 giorni.

Michele Morrone è il protagonista del film 365 giorni, prodotto dalla piattaforma digitale Netflix, nonché l’attore del momento che ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico italiano e non solo. Michele nasce in provincia di Milano, a Melegnano, il 3 ottobre del 1990. Michele ha due sorelle, ma purtroppo non vanta un’infanzia tranquilla.

L’attore, infatti, ha perso suo padre da piccolo e ciò lo ha portato ad avere numerosi problemi e a frequentare amicizia tutt’altro che raccomandabili. Fortunatamente, però, grazie all’amore per il teatro, riesce a sconfiggere il periodo buio della sua vita e ritrovare finalmente il sereno.

Per realizzare il suo sogno nel cassetto, quello di sfondare nel mondo della recitazione, si iscrive alla Fondazione del Teatro di G. Franceschini a Pavia, dove stringe numerose amicizie e ha il primo approccio con il mondo dell’arte.

Nome: Michele Morrone

Età: 29 anni

Data di nascita: 3 ottobre 1990

Luogo di nascita: Melegnano, provincia di Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Altezza: 183 cm

Tatuaggi: ne ha numerosi, tra cui la scritta “Cloud” sul petto e i nomi dei suoi cani.

Account social: Instagram

Michele Morrone carriera

Michele Morrone ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani grazie alla seconda stagione della fiction Come un delfino, mandata in onda su canale 5 durante l’anno 2013. L’attore, che ha colpito il pubblico non solo per il suo talento nell’ambito della recitazione ma anche per il suo possente fisico, può vantare un debutto di tutto rispetto visto che ha recitato al fianco di quel colosso di Raoul Bova.

Da una serie prodotta da Mediaset passa ad una di mamma Rai. Nel 2014, infatti, passa alla serie Che Dio ci aiuti. Anche questa volta collabora con un cast di tutto rispetto. Basti pensare soltanto che la protagonista della serie è Elena Sofia Ricci e il progetto hanno preso parte anche Lino Guanciale, che è convolato a nozze in gran segreto, e Francesca Chilemi.

Michele rimane in Rai e continua le sue importanti collaborazioni. Morrone infatti approda nella sesta stagione di Provaci Ancora Prof, serie che vede Veronica Pivetti nel ruolo di protagonista. Dopo quest’esperienza torna di nuovo in Mediaset, nella fiction di successo Squadra Antimafia, per poi prendere parte al talent show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Grazie alle sue doti di ballerino, insieme alla professionista Ekaterina Vaganova, si classifica al secondo posto.

L’avventura televisiva di Michele non termina di certo qui. Prende parte alla prima, e purtroppo unica, stagione della serie tv Sirene, con Luca Argentero e Maria Pia Calzone, qui interpreta il ruolo dell’antagonista Ares. Michele Morrone sbarca nella terza stagione de I Medici, ma il successo vero e proprio avviene grazie alla sua partecipazione nella pellicola 365 giorni, dove interpreta il Christian Grey italiano.

Michele Morrone 365 giorni

Michele Morrone ha raggiunto la popolarità a livello mondiale prendendo parte alla pellicola 365 giorni di Netflix. Il film, che richiama e non poco 50 sfumature di grigio, si è rivelato essere un autentico successo, nonostante sia stato inserito dalla critica tra i 100 film più brutti di sempre. La trama ha indignato e non poco alcuni esperti del settore, tra cui la cantante Duffy che ha richiesto alla piattaforma digitale di cancellarlo dal proprio catalogo a causa dei contenuti sessisti proposti, ma Netflix non ne ha voluto sapere: il film è un successo è rimane lì dov’è. 365 giorni è uno dei film più visti di questo 2020 e notando il fisico scultoreo del suo protagonista non è difficile nemmeno capirne il motivo. Michele, grazie alla partecipazione al film, si è valso il soprannome di Christian Grey italiano, confermandosi come un vero e proprio sex symbol.

Tra l’altro è stato da poco confermato il sequel della piccola, che sicuramente farà discutere più del primo capitolo della saga.

Michele Morrone musica

Il 14 febbraio Michele pubblica il suo primo album, che include alcune canzoni che sono state utilizzate per la colonna sonora di 365. Dark Room, l’album di Michele Morrone, contiene ben 10 brani e il 31 luglio uscirà nella sua versione fisica. L’Album è interamente in inglese, la produzione è piuttosto semplice e preferisce puntare tutto sulla sensualità della sua voce.

Michele Morrone vita privata

Passiamo alla parte che incuriosisce e non poco i fan, ovvero la vita sentimentale di Michele Morrone. Nel 2014 si sposa con la stilista Rouba Saadeh, i due provenivano da un fidanzamento durato bene tre anni, ma il matrimonio non è stato così fortunato, nonostante i due siano rimasti in buoni rapporti. Dal loro amore sono nati ben due figli: Marcus e Brando.

L’attore è stato protagonista di numerosi gossip. Lo scorso anno si è a lungo mormorato che avesse iniziato una relazione con Elena D’Amario di Amici, ma per non farsi mancare niente è stato paparazzato anche con Barbara d’Urso e con Giuliana De Sio. Anche se lui ha sempre dichiarato che tra loro c’è sempre e soltanto stata una bella amicizia e niente di più.

Recentemente, invece, il settimanale Chi ha rivelato che Michele e Belen Rodriguez si mandano messaggi in codice. I due sono pronti a formare la coppia dell’estate? Staremo a vedere.

