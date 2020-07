Allerta alimentare per carne di bovino adulto

Nuova allerta alimentare per porzione di carne di bovino adulto contaminata.

In questi giorni le allerte alimentare sembrano susseguirsi senza sosta. L’ultima riguarda un particolare taglio di carne di bovino adulto richiamato sia da Metro che dal Ministero della Salute. La causa, com’è spesso avvenuto in questi giorni, è legata alla presenza di Esterichia coli.

Carne di bovino adulto richiamata per presenza di esterichia coli

La notifica arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute che con una nota ha resto noto il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto del marchio Platinum Prime. Per chi non lo sapesse, si tratta di un particolare taglio di carne, detto anche ad ascia. Di seguito le informazioni per riconoscerlo e per gestire l’allerta.

Nome: Tomahawak di bovino adulto

Marchio: Platinum Primeù

Ragione sociale: Prduced by ABP for Metro Italy

Lotto di produzione: NE 20275998A

Marchio di identificazione: IE 290 EC

Nome del produttore: ABP Nenach

Sede dello stabilimento: ABP Nenagh, Grange, Nenach, Ireland, E45 WN93

Data di scadenza: 02/08/2020

Peso: 0,9-1,1 kg

Motivo del richiamo: Presenza di esterichia coli produttori di shigatossine

Si tratta di un richiamo di una certa importanza. Pertanto chiunque abbia acquistato il lotto di carne sopra indicato è pregato di non consumarlo e di consegnarlo il prima possibile presso il punto vendita dove lo ha acquistato. In questo modo, come di prassi in caso di richiami per gli alimenti, sarà possibile ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto.

Aggiornarsi periodicamente sulle varie allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e dei propri cari. Molti alimenti sono infatti da considerarsi a rischio. Basti pensare ai biscotti al cacao recentemente ritirati per via dell’etichetta errata e mancante della dicitura che indicava la presenza di latte e alle pizzelle, ritirate per la presenza di un’allergene.

Conoscere ciò che si porta in tavola e aver modo di conoscere in tempo eventuali errori umani o la presenza di contaminazione nei cibi che si sono acquistati, garantisce la possibilità di star bene e di evitare di mangiare cibi che altrimenti potrebbero nuocere anche gravemente alla salute.