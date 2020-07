Allerta alimentare: richiamate pizzelle per presenza allergene

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di pizzelle per presenza di allergeni.

Una nuova allerta alimentare va ad affiancarsi a quelle emanate negli ultimi giorni. Questa volta si tratta di un tipo di pizzelle richiamate per la presenza di un allergene non dichiarato nella confezione.

Si tratta di un richiamo importante sopratutto per quei soggetti allergici che non sapendolo rischiano una reazione. Motivo per cui è bene controllare il prodotto acquistato al fine di mettersi al sicuro.

Allerta alimentare per pizzelle al gusto granchio

Il richiamo alimentare arriva dal sito del Ministero della Salute che con una nota diramata in questi giorni ha reso noto il rischio riguardo al consumo di alcune pizzelle al gusto di granchio vendute dal marchio Lild. A seguire tutte le informazioni a riguardo.

Nome del prodotto: Pizzelle al gusto di granchio

Marchio: La strada del gusto

Nome con cui è commercializzato il marchio: Lidl Italia s.r.l. a socio unico

Lotti di produzione: 00609 e 00610

Marchio di identificazione: IT P5M8S CE

Nome del produttore: Antiche Cascine SPA

Sede dello stabilimento: Via Campoluongo snc – 91017 Raviscanina (CE)

Data di scadenza: 31/12/2021

Quantità: 180 gr

Motivo del richiamo: Presenza in tracce di allergene Senape non dichiarata in etichetta

Sul sito del Ministero della Salute alla voce avvertenze è riportata la seguente nota:

“Prodotto non idoneo al consumo solo ed esclusivamente da parte di allergici alla senape. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.”

Come evidenziato quindi, il prodotto, fatta eccezione per la presenza di senape è sano e può essere consumato. L’unico problema è rappresentato dall’assenza della dicitura che rende nota la presenza di senape che in soggetti allergici può portare a reazioni avverse.

Recentemente anche un marchio di biscotti è stato ritirato a causa della presenza di un allergene. In quel caso si trattava della presenza del latte, ancora una volta, non dichiarata su etichetta. Il prodotto, di un noto marchio, è stato quindi sconsigliato a persone intolleranti al lattosio e allergiche alle proteine del latte.

Come sempre, dimostrarsi consumatori consapevoli e restare informati sulle varie allerte alimentari è un buon modo per mantenersi in salute e prendersi cura della propria salute e di quella delle persone che si amano.