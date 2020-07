Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta: il settimanale Diva e Donna ha sorpreso l’attore con una culla, fiocco rosa per lui.

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta di una bambina. A riportarlo è il settimanale Diva e Donna che avrebbe sorpreso l’attore all’esterno di un ospedale con una culla in mano. L’attore 40enne pugliese sarebbe così diventato papà di una bambina, frutto del suo amore con la compagna, la manager inglese Angharad Wood, 46 anni. Per lei, invece, si tratterebbe della seconda figlia.

Riccardo Scamarcio papà di una bambina: prima figlia per l’attore

Prima figlia per Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood, insieme da circa due anni. L’annuncio della gravidanza della compagna di Scamarcio era arrivato pochi giorni fa dal settimanale Diva e Donna che aveva anche parlato di un matrimonio segreto per la coppia che ha sempre vissuto la storia in modo riservato.

Oggi, invece, sempre Diva e Donna, riporta la notizia della nascita della prima figlia dell’attore che è così diventato papà per la prima volta a 40 anni come il collega Luca Argentero, diventato papà per la prima volta di Nina poche settimane fa.

Scamarcio, tra gli attori più amati dal pubblico, non ha mai parlato molto della sua vita privata. Schivo e riservato, dopo l’addio a Valeria Golino, si è legato alla manager Angharad Wood che lavora nel mondo dello spettacolo.

La notizia della paternità dell’attore ha già fatto il giro del web, ma i neo genitori, per il momento, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Della paternità di Scamarcio ha parlato Laura Chiatti. L’attrice, legata all’attore pugliese da un’amicizia che dura da vent’anni, nel numero del settimanale Chi in edicola dal 29 luglio, ha dichiarato: “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco“.

Non ci resta che fare tanti auguri a papà Riccardo e a mamma Angharad.