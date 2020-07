La catena di supermercati Carrefour ha diffuso una nota per il richiamo di alcuni disinfettanti spray.

Ogni giorno, prodotti alimentari e di uso comune vengono sottoposti a svariati controlli volti a verificarne l’effettiva salubrità. Così, può capitare che ci siano dei richiami da parte del Ministero della Salute o degli stessi punti vendita, volti ad allertare la clientela su ciò che non va.

Di recente, ciò è avvenuto con alcuni disinfettanti spray ritirati dalla catena di supermercati Carrefour che hanno prontamente diramato una nota per avvertire la clientela, dando al contempo istruzioni su come muoversi in caso di acquisto pregresso del prodotto.

Carrefour richiama alcuni disinfettanti spray per difetto della valvola

La catena di supermercati Carrefour, ha diffuso sul proprio sito una nota di richiamo per alcuni lotti di disinfettanti spray Good e Sany Proigien.

Nella nota emanata, la clientela viene avvisata che la società Deisa Ebano Spa di Bologna ha deciso di ritirare alcuni lotti dei suoi disinfettanti. Di seguito tutte le indicazioni per riconoscerli e riportarli indietro qualora si fossero acquistati prima del ritiro.

Nome: Good & Sany Proigien di 300 ml

Codice articolo: 357

Lotto: 20004695 – data di produzione 26/05/2020 con scadenza il 26/05/2023

Lotto: 20004815 – data di produzione 29/05/2020 con scadenza il 29/05/2023

Lotto: 20005155 – data di produzione 4/06/2020 con scadenza il 4/06/2023

Lotto: 20005905 – data di produzione 17/06/2020 con scadenza il 17/06/2023

Motivo del richiamo: Difetto della valvola

Nella sua nota il Carrefour ha specificato che il difetto nella valvola delle bombole può causare una perdita del prodotto. Per tale motivo ha invitato la clientela che ha già acquistato il prodotto a non usarlo e a riportarlo al responsabile del punto vendita in modo da ricevere un rimborso.

Prestare attenzione ai vari richiami è un modo per essere dei consumatori consapevoli e per prendersi cura di se e dei propri cari. Oltre che ai prodotti di consumo, è estremamente importante concentrarsi anche sugli alimenti che molto spesso sono soggetti a richiami alimentari.

Ricordiamo ad esempio il richiamo dei biscotti con crema al cacao di un noto marchio che sono stati ritirati per un errore di etichetta dove non è stata specificata la presenza di latte tra gli ingredienti.