Uomini e Donne, Giovanna Abate si sfoga: “Mai accontentarsi”

Giovanna Abate dopo la delusione di Sammy Hassan a Uomini e Donne si è lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram.

Giovanna Abate, dopo la breve storia d’amore con Sammy Hassan di Uomini e Donne, ha scelto di staccare la spina per qualche giorno, trascorrendo qualche momento di relax al mare.

Quale occasione migliore, se non questa, quindi, per riflettere tutto quello che l’è accaduto in questi giorni, dove prima si è vista interrompere il suo percorso al Trono Classico a causa della pandemia e dopo ha ricevuto un sonoro due di picche, non in studio ma nella vita vera, da quello che credeva essere il suo fidanzato.

Per questo motivo, grazie alle pagine del libro Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto, ha ragionato su alcuni aspetti della sua vita. Quali? Quello di non accontentarsi mai, qualsiasi cosa accada.

“Sono dell’idea che nessuno dovrebbe mai accontentarsi della propria normalità se non corrisponde alla felicità, a quello che realmente vogliamo” ha esordito Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, che qualche giorno fa ha smascherato pubblicamente Sammy Hassan. “Piuttosto che rimanere intrappolato in una realtà che non ti appartiene, rischia. Vivi e insegui le tue personali coordinate per raggiungere la felicità!” ha scritto l’ex beniamina di Maria De Filippi.

Giovanna Abate riflessiva dopo Uomini e Donne: lo sfogo su Instagram

Giovanna Abate, dopo la rottura con Sammy Hassan, sembra avere decisamente le idee chiare: essere felice.

Per questo motivo l’ex beniamina di Maria De Filippi è pronta a correre i suoi rischi, e lo ha dimostrato ampiamente visto com’è andata la storia con Hassan, pur di raggiungere i suoi obiettivi e la sua stabilità.

“Diventa l’unica persona della tua vita che detta le regole del gioco” ha poi proseguito Giovanna Abate su Instagram. “Il gioco a cui stai giocando si chiama vita ed è soltanto la tua” ha poi riflettuto l’ex tronista di Alessandro Graziani, che si è fidanzato in gran segreto. “Vivi il tuo percorso senza farti problemi su ciò che gli altri possano pensare di te e continuare a cercare quelle coordinate che ti porteranno dritti alla felicità” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Non importa dove la vita mi porta, trovami con un sorriso! Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:44 PDT

Giovanna Abate di Uomini e Donne sembra essere pronta a ritagliarsi il suo pezzo di felicità nel mondo e noi non possiamo che augurarle il meglio.