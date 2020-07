Barbara d’Urso fa una dolorosa confessione su Instagram: “Mi mancate”

Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una dolorosa confessione sul suo profilo Instagram. Confessione che ha commosso i suoi fan.

Barbara d’Urso si sta godendo questi meritati giorni di vacanza dopo aver continuato senza sosta la conduzione di Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso nonostante la pandemia dovuta all’emergenza del coronavirus. La conduttrice, con coraggio e determinazione, non ha mai abbandonato il suo fedele pubblico, continuando ad aggiornarlo con ciò che accadeva nel bel paese. Strappando, a volte, anche più di un sorriso con la parte relativa all’intrattenimento.

Oggi, la bella conduttrice partenopea ha fatto però una confessione dolorosa sul suo profilo Instagram, rivelando ai suoi fedeli sostenitori che in questa data ricorre l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Genitori che ha perso quando era poco più di una bambina.

“Mi mancate” ha scritto Barbara d’Urso triste su Instagram, che di recente è stata definita la martire di Mediaset, facendo commuovere tutti i suoi fan nel triste ricordo che ha scelto di condividere con loro in rete.

Barbara d’Urso ricorda il matrimonio dei genitori: “L’amore vero”

Barbara d’Urso, oltre a confidare al pubblico della rete quanto soffra per la loro mancanza, ci ha anche tenuto a sottolineare quando fosse vero e profondo l’amore che univa i suoi genitori, da cui matrimonio è nata proprio lei.

La bella conduttrice partenopea in più di un’occasione ha sempre rivelato di soffrire molto della mancanza dei suoi genitori. In particolare di quella relativa alla figura di sua madre, che ha perso quando era davvero molto piccola. Nonostante tutto, la conduttrice di Pomeriggio 5 vuole molto bene anche alla seconda moglie del padre, con cui condividere l’amore per i suoi fratelli nati da questa nuova relazione dopo il lutto subito.

“26 luglio 1956” ha esordito Barbara d’Urso. “Questo è l’amore vero e puro” ha proseguito la conduttrice che di recente ha incuriosito tutti con il mistero delle rose. “Durerà per sempre”.

La d’Urso, nonostante il triste ricordo che ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori sul web, è pronta per tornare sul piccolo schermo degli italiani. Pronta per aggiornarli ed intrattenerli anche durante questa nuova stagione televisiva, che si spera essere più fortunata rispetto a quella precedentemente terminata, che è stata “contaminata” dal virus.