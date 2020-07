Uomini e Donne, Alessandro Graziani si è fidanzato: chi è lei

Alessandro Graziani, dopo la deludente esperienza a Uomini e Donne con Giovanna Abate, ha trovato l’amore. Ecco chi è lei.

Alessandro Graziani è noto al pubblico del piccolo schermo per aver catturato prima l’interesse di Serena Enardu a Temptation Island e poi per essere uno dei corteggiatori di Giovanna Abate a Uomini e Donne.

Entrambe le esperienze, purtroppo, per lui non si sono concluse nel migliore dei modi. In quanto entrambe le protagoniste hanno scelto di andare oltre e di non iniziare un percorso con lui, ma niente paura. Alessandro ha finalmente voltato pagina, trovando un nuovo amore nella sua vita.

Ad annunciarlo è il diretto interessato su Instagram che, senza fare alcun giro di parole, ha pubblicato una foto che lo immortala con la sua nuova fiamma. Di chi stiamo parlando? Di Letizia Paternoster, noto volto nel nome dello sport.

Alessandro Graziani si è fidanzato dopo Uomini e Donne, ma nonostante ciò sarebbe pronto a scrivere un messaggio a Giovanna Abate, e i suoi fan non potrebbero che essere più felici per lui.

Letizia Paternoster, la fidanzata di Alessandro di Uomini e Donne

Letizia Paternoster, come anticipato, è un volto noto nel mondo dello sport. La fidanzata di Alessandro Graziani è una ciclista e insieme condividono l’amore per lo sport, visto che lui è un pallavolista.

Letizia ha segnato nuovi ed importanti record nel suo campo e non sembrerebbe assolutamente interessata al mondo dello spettacolo, ma concentrata soltanto sulla sua carriera da sportiva.

La fidanzata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, di recente ha mostrato un lato inedito di sé, è nata il 22 luglio del 1989. La sua passione per lo sport nasce osservando suo padre e suo fratello, che da sempre sono appassionati di ciclismo. Passione che ha portato avanti nel tempo, permettendole di ritagliarsi il suo spazio nel mondo e di rendere il suo nome uno dei più importanti del campo, considerando anche la sua giovane età.

Almeno per il momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardo la relazione da poco nata tra Alessandro Graziani e Letizia Paternoster, ma alcuni utenti della rete non hanno apprezzato la nascita di questa storia. In quanto hanno accusato l’ex corteggiatore di aver mentito sui suoi reali sentimenti verso Giovanna Abate di Uomini e Donne, ma è pur vero che da qualche momento, da quando lei lo ha mandato via, di tempo n’è passato.