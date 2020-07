Come togliere la sabbia dal costume: i rimedi per farlo tornare nuovo

Alzi la mano chi non ha mai dovuto togliere la sabbia da un costume. Ecco i rimedi per farlo tornare come nuovo.

Quante volte vi sarà capitato di dover togliere la sabbia intrappolata nelle trame di un costume? Soprattutto per chi ha dei bambini questa è una delle spiacevoli conseguenze di una bella giornata di mare.

Se siete amanti della tintarella poi, vi sarete di sicuro sedute sul bagnasciuga per abbronzarvi con il riflesso dell’acqua. E volete mettere il relax delle onde del mare che vi accarezzano sulla riva?

Tutto molto bello. Sì, ma il costume? Specie se chiaro e a tinta unita, dopo un trattamento del genere, ne sarà uscito pieno di granelli di sabbia intrappolati nelle trame del tessuto. Un vero peccato. Magari era pure il nostro preferito. Come fare allora? Scopri anche le tendenze dei costumi moda estate 2020.

Ecco i trucchi per togliere la sabbia intrappolata nelle trame di un costume

Dopo una bella e rilassante giornata di mare, quando si rientra a casa felici di aver trascorso una tranquilla esperienza in spiaggia ecco che si presenta il problema della sabbia nel costume.

Se ci si è sedute sul bagnasciuga, ad esempio, o si è giocato insieme ai nostri figli, noteremo come il costume abbia le trame del tessuto piene di granelli di sabbia.

Non considerando poi che possono insorgere delle irritazioni sulle parti intime se non riusciamo a pulire bene i nostri costumi eliminando completamente i residui della sabbia.

La tentazione a volte sarebbe quella di prendere il costume rovinato e buttarlo via. Ma prima di arrenderci proviamo con questi rimedi.

1) Cospargiamo il costume da bagno con un abbondante quantità di bicarbonato e inseriamolo all’interno di un sacchetto di plastica. Chiudiamo con un nodo stretto e agitiamo bene la busta, come faremmo con il pandoro quando mettiamo lo zucchero a velo. In questo modo il bicarbonato, svolgendo una leggera azione abrasiva, farà in modo che i granelli di sabbia fuoriescano dalle trame più facilmente. A questo punto estraiamo il costume dal sacchetto e lo strofiniamo con un asciugamano asciutto. Ora lo mettiamo a bagno in acqua per 5-10 minuti quindi facciamo asciugare. A questo punto procediamo con un secondo lavaggio, stavolta con il sapone, e poi lo stendiamo all’ombra.

2) Un altro metodo semplice è quello di prendere una spazzola per vestiti e strofinarlo stando però attente a non rovinarlo. Se le setole della spazzola sono troppo dure, infatti, il rischio è di far uscire i granelli di sabbia ma di compromettere il tessuto del costume, specie se è uno di quelli molto delicati. A questo punto lo mettiamo in ammollo in acqua e aceto per qualche ora, con circa 2 litri di acqua e un bicchiere di aceto. Una volta trascorso il tempo lo strofiniamo con le mani, quindi lo mettiamo in lavatrice. In questo modo la maggior parte della sabbia dovrebbe essere venuta via. Prima di compiere quest’ultima operazione, verifichiamo se il nostro capo è adatto ad essere lavato a macchina. Scopri anche come lavare il costume da bagno in maniera perfetta.

3) Cospargiamo il costume di borotalco. Questo è infatti in grado di assorbire l’umidità. Ricopriamo interamente il nostro costume con il borotalco e lasciamo in posa per qualche minuto. Quindi spazzoliamo. A questo punto possiamo procedere con il classico lavaggio a mano.

4) Un’altra tecnica è quella di utilizzare l’aspirapolvere. Da impiegare con attenzione per non compromettere il tessuto del nostro costume. Possibilmente usiamo una spazzola pulita, magari quella che utilizziamo per aspirare i divani o i letti. Accendiamo l’aspirapolvere a una potenza media, evitiamo quella massima e aspiriamo. I granelli dovrebbero venir via risucchiati dall’elettrodomestico.

5) Altrimenti potete provare con una bomboletta ad aria compressa. Direzionandola verso le cuciture ad esempio dovrebbe portare via i granelli intrappolati nel tessuto. In questo caso fate prima la prova in un piccolo punto del costume e poi eventualmente procedere su tutto il capo.