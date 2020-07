Chiara Ferragni e Fedez stanno per dare un fratellino o una sorellina a Leone? La bionda influencer ha finalmente rotto il silenzio, raccontando tutto.

Chiara Ferragni è da tempo al centro della cronaca rosa. No, questa volta non per l’ennesima polemica in cui la moglie di Fedez si è trovata ingiustamente ad essere protagonista, ma perché il popolo della rete è sempre più convinto che la bionda influencer sia in dolce attesa del suo secondo figlio.

Di quest’argomento, sopratutto durante il periodo di quarantena, se n’è parlato davvero tanto, ma la Ferragni non si era mai sbilanciata prima d’ora e gli utenti della rete si sono divertiti a trovare indizi nelle stories pubblicate da lei e il rapper che potessero confermare questo sospetto, come ad esempio una foto postata di recente da Chiara in cui si vede un pancino sospetto.

Per questo motivo una fan le ha chiesto se fosse incinta, ma lei ha subito smentito il tutto, affermando che si tratta soltanto di un effetto ottico, il leggero rigonfiamento della pancia, causato dalla cinta abbinata sull’abito indossato.

Chiara Ferragni non è incinta, l’unica sua nuova creatura al momento è il pezzo cantato con Baby K.

Fedez e Chiara Ferragni: nessuna cicogna in vista per i Ferragnez

Fedez e Chiara Ferragni non stanno diventando genitori e almeno per il momento non si sono ancora espressi se in futuro vorranno o meno allargare la famiglia. Nonostante tutto, e come è giusto che sia, alcune cose preferiscono lasciarle private.

Chiara, almeno per ora, è stata categorica: non è in dolce attesa. Ecco cosa ha risposto alla fan che per levare ogni dubbio sui gossip le ha chiesto se fosse incinta o meno.

“No guys, è un effetto del vestito” ha prontamente replicato Chiara, che può festeggiare l’importante traguardo raggiunto dagli Uffizi grazie a lei.

Nonostante tutto, il pubblico continua a sperare che i Ferragnez possano presto dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone Lucia, che è già diventato una star del web.

Chiara Ferragni e Fedez, tra un gossip e una polemica, sembrano ora essere concentrati a godersi le meritate vacanze unite ai rispettivi impegni di lavoro.