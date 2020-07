Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo: “Fa male anche a sua madre”

Marcello Cirillo è tornato a parlare del suo terribile rapporto con Giancarlo Magalli, raccontando anche un inedito retroscena sulla madre del conduttore.

E’ guerra tra Giancarlo Magalli e i suoi ex colleghi Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Quest’ultimo, intervistato dal settimanale Nuovo, è tornato a parlare del loro terribile rapporto, affermando che le battute fatte da lui sulle loro carriere sono di pessimo gusto, ma non solo.

Il cantante ha anche rivelato che Magalli, per amore della battuta, che in fondo fa sempre scena, avrebbe ferito anche sua madre durante una diretta de I Fatti Vostri. Ecco le sue parole:

“Una volta sua madre è stata ospite da noi in trasmissione” ha premesso Marcello, che non apprezzato di vedere la sua carriera stroncata da Magalli. “Era impossibile non notare come le tremassero le mani e lui senza farsi alcun problema le ha detto in diretta che poteva suonare le maracas” ha spiegato. “Per amore della battuta, è stato capace di fare del male anche a sua madre“

Marcello Cirillo contro Giancarlo Magalli: “Poteva risparmiarselo”

Marcello Cirillo non ha proprio apprezzato la battuta di Magalli sulla sua carriera e su quella di Adriana Volpe, trovando di pessimo gusto come lui si soffermi soltanto su quello che accade sul piccolo schermo degli italiani e non sulla vita reale.

“E’ stato cattivo, ma non solo nei nostri confronti, ma soprattutto nei suoi!” ha premesso il migliore amico di Adriana Volpe, tra l’altro quest’ultima si è definita l’ossessione di Giancarlo Magalli.

“Quella battuta poteva risparmiarsela, chiedersi come mai se siamo cosi bravi non lavoriamo in reti maggiori“ ha proseguito il cantante.

“Io ho fatto Pechino Express, ho preso parte a Quelli che il calcio e ho un’accademia musicale” ha concluso. “Non è che se non lavoro con lui a I Fatti Vostri non lavoro più” ha aggiunto.

Marcello Cirillo contro Magalli non le ha di certo mandate a dire. Almeno per il momento però il conduttore non ha ancora replicato e non è detto lo faccia. Magari è stufo di continuare con questa discussione che va avanti da anni, forse anche troppi.