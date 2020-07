Allerta sanitaria: 75 gel per le mani ritirati perché pericolosi

Decine di gel per le mani sono stati ritirati dal commercio perché ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Prodotti all’estero, potrebbero comunque essere arrivati in Italia.

Le norme sulla sicurezza in merito alla formulazione e alla commercializzazione di alcuni prodotti sono diverse a seconda dei vari Paesi.

Alcuni prodotti finiscono per essere considerati legali nel paese di produzione e di essere bocciati in altri paesi che hanno standard qualitativi differenti.

Il gel per le mani, il cui consumo è aumentato in maniera esponenziale nei mesi del Covid, è uno di questi. I prodotti dei vari marchi del mondo sono stati recentemente analizzati dall’FDA (Food and Drug Andiminstration, cioè l’Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali degli Stati Uniti) e alcuni di essi sono stati dichiarati pericolosi o tossici.

Gran parte di essi è prodotta in Messico e quindi le possibilità che arrivino in Europa (e in Italia) sono piuttosto ridotte. Tuttavia, dal momento che le frontiere internazionali hanno cominciato a essere riaperte, c’è la possibilità che alcuni dei gel per le mani pericolosi commercializzati in Messico siano stati importati anche in Europa.

Quali gel disinfettanti per le mani sono pericolosi?

A fare da discrimine tra un prodotto sicuro per igienizzare le mani e un prodotto non sicuro è la presenza di metanolo.

Noto anche come alcol metilico o come alcol di legno, il metanolo viene utilizzato in qualità di solvente nella produzione di prodotti chimici industriali.

L’intossicazione da metanolo si manifesta inizialmente con vomito e dolori addominali. Dopo 12 o 24 ore cominciano visione offuscata, alterazione del campo visivo o, nei casi più gravi, addirittura cecità.

Se non trattata in tempo l’intossicazione da metanolo può condurre addirittura al coma e indurre il malfunzionamento degli organi interni fino al loro collasso, quindi alla morte del paziente.

Tutti questi sintomi sono relativi comunque all’ingestione diretta di composti che contengono metanolo, ma naturalmente non si può escludere a priori che un gel disinfettante mani venga accidentalmente ingerito.

L’elenco dei gel per le mani pericolosi diramato dagli Stati Uniti e in continuo aggiornamento contiene per ora circa 75 prodotti di varie marche messicane.

Assolutamente da evitare i prodotti a marchio BLUMEN e anche il gel di Hello Kitty prodotto da SANRIO.

Per essere certi di acquistare prodotti sicuri, quindi, sarà bene controllare l’etichetta del prodotto e assicurarsi che non sia stato provenga dal Messico.

È anche possibile leggere gli ingredienti per accertarsi che il prodotto acquistato non contenga metanolo e contenga almeno il 70% di etanolo, componente necessaria affinché il gel risulti davvero efficace.

In linea generale è consigliabile non acquistare gel per le mani economici e fare riferimento esclusivamente a marche ritenute sicure e degne di fiducia come Amuchina, che negli scorsi mesi si è anche battuta contro l’innalzamento del prezzo del gel mani a opera di commercianti disonesti che tentavano di lucrare sulla paura delle persone.

Un’altra strategia efficace è quella di produrre il gel igienizzante per le mani a casa, basandosi sulla ricetta ufficiale emanata dall’OMS.