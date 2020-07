5 cosmetici che non possono mancare sotto l’ombrellone

I 5 cosmetici che non dovrebbero mai mancare sotto l’ombrellone. Cinque ‘must have’della skin care estiva.

L’estate è arrivata con tutta la sua intensità e passare le giornate in spiaggia rinfrescandosi nell’acqua di mare sembra essere l’unica occasione di relax e refrigerio, ma rappresenta anche il mettere a dura prova la nostra pelle che sottoposta ai raggi solari e alla salsedine, dovrà essere trattata e protetta con cura.

Portare con noi un beauty case termico che contenga dei trattamenti per la pelle e anche per i capelli sembra dunque un ‘obbligo’ per chi non vuol ritrovarsi a settembre con una pelle segnata e secca e dei capelli da buttare. Ecco i 5 cosmetici che non possono assolutamente mancare sotto l’ombrellone.

5 cosmetici per pelle e capelli che non possono mancare sotto l’ombrellone

Il sol leone illumina i nostri giorni, scalda la nostra pelle e ci regala molte giornate all’aperto quelle che ci dovranno ricaricare di salute e vitamina D per affrontare il rigido inverno. Il mare, senza dubbio la meta più amata da tutti e la pelle, l’organo più esposto e che necessita di cure e protezione.

Portare tutti gli ultimi prodotti di skincare recensiti dalle influencer non servirà, basterà portare con se i fondamentali, i 5 cosmetici ‘must have’ per l’estate con cui potrete trattare e proteggere la vostra pelle.

1- La protezione solare

La protezione solare è ‘il prodotto estivo’ per eccellenza. La nostra pelle infatti necessita di un filtro protettivo che tenga lontane dermatiti, scottature e anche l’invecchiamento cutaneo precoce. Inutile sottolineare come non ci si debba mai esporre ai raggi solari durante le ore centrali del giorno, ma in ogni caso la crema con filtro di protezione, andrà sempre applicata prima di uscire di casa e rinnovata ogni due ore e soprattutto dopo ogni bagno in mare o in piscina.

2- Burro di cacao

Anche le labbra avranno bisogno di una protezione extra, per questo sarà bene applicare sempre un burro labbra con fattore di protezione molto alto. Tenerle idratate sarà essenziale per evitare screpolature e la comparsa delle fastidiose rughette labiali.

3- Acqua termale

Portare con se una confezione di acqua termale spray, assicurerà un refrigerio terapeutico da regalarsi più volte durante la giornata in spiaggia. Per chi ha problemi di circolazione, sarà un vero toccasana per le gambe. Anche l’acqua di mare può diventare un eccezionale trattamento di bellezza e salute per la pelle.

4- Stick protettivo per nei e tatuaggi

La protezione solare sarà essenziale e dovrà essere molto alta su eventuali nei e anche sui tatuaggi. Per questo si potrà acquistare in farmacia uno stick con fattore di protezione 50+ che potrà essere utilizzato anche nella zona labiale.

5- Olio protettivo per capelli

I capelli, saranno sottoposti allo stress del calore ma soprattutto della salsedine e per questo applicare un olio protettivo, un trattamento ultra idratante, sarà una buona abitudine per mantenerli sani.

L’estate è per tutti occasione di svago e serenità, non ci si dovrà però mai dimenticare della propria salute e del proprio benessere, prendendoci cura ogni giorno della nostra pelle, per esempio con degli scrub rinfrescanti fai da te.