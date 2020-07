Make Up estivo: ombretto rosa. A chi sta bene, come utilizzarlo e...

L’ombretto rosa è senza dubbio uno dei ‘must have’ dell’estate 2020 per quel che riguarda il make up. Scopriamo a chi sta bene e come utilizzarlo in un trucco occhi.

L’ombretto rosa, troppe volte rilegato ad un makeup da teenagers, in questo 2020 ritrova tutto il suo valore e diventa protagonista del makeup occhi. Il rosa, in tutte le sue tonalità è capace di sposarsi bene con diverse tipologie di sottotono della pelle riuscendo ad esaltare lo sguardo in modo discreto e frizzante.

Scopriamo a chi sta bene l’ombretto rosa e soprattutto come utilizzarlo per realizzare un makeup occhi di grande effetto perfetto per tutti i giorni o con qualche piccola modifica anche per la sera o per una cerimonia.

Ombretto rosa: a quale tipologia di donna sta bene

L’ombretto rosa, è senza alcun dubbio il colore al quale difficilmente le donne si avvicinano, preferendo delle tonalità più decise o al contrario più naturali, mentre è una tonalità capace di esaltare al meglio diverse tipologie di incarnato e anche di sguardo.

Le tonalità più calde, pescate e tendenti all’arancio, sono perfette per creare un trucco per una donna mediterranea e con la pelle dal sottotono giallo.

Mentre le tonalità più fredde saranno perfette per esaltare lo sguardo e la bellezza di donne dalla carnagione chiara e diafana e dal sottotono freddo.

Come scegliere ed applicare l’ombretto rosa

Scegliere un ombretto rosa può sembrare una cosa semplice, ma la diversa formulazione dei prodotti esistenti in commercio ci pone di fronte a diversi interrogativi.

La formulazione in cialda, con polvere pressata, sono senza dubbio adatte a tutti, ma per esempio chi ha la pelle secca, potrebbe optare per una formulazione in crema. Gli ombretti rosa si potranno trovare in polvere libera, in cialde, raggruppati in una palette con diverse sfumature e in crema e il mercato offre diverse possibilità dalle più economiche ai prodotti ‘de luxe’.

Il finish dovrà essere luminoso, ma anche gli opachi diventano protagonisti di un makeup da giorno. L’applicazione potrà essere fatta con un pennello che aiuti a sfumare la palpebra mobile in modo perfetto.

Per mettere in risalto angolo esterno, piega della palpebra e rime palpebrali si potranno utilizzare un pennello a penna e uno angolato.

Le nuances di rosa potranno essere sfumate con ombretti più strong come il marrone, il nero e anche il blu profondo. Gli ombretti rosa potranno essere esaltati da una linea di matita nera o marrone o per un makeup più frizzante anche abbinati agli eye liner colorati tendenza must have di questa stagione.

Non vi resta che scoprire l’ombretto rosa più adatto a voi, per dar vita a dei makeup ricercati che sappiano esaltare la bellezza e rendere lo sguardo magnetico.