Pelle curata e idratata dopo i 50 anni -VIDEO

La pelle va curata e idratata sempre, soprattutto dopo i 50 anni, scopriamo alcuni semplici accorgimenti da seguire.

Dopo i 50 anni, l‘idratazione del viso tende a diminuire, la pelle apparirà spenta e opaca, è opportuno non trascurarla.

In particolar modo quando si è in menopausa, le variazioni ormonali, influenzano talvolta in modo negativo sulla pelle del viso. Inoltre il viso è la parte del corpo maggiormente esposta al sole e all’inquinamento atmosferico, perciò è opportuno seguire una beauty routine.

Nel video qua sopra trovate alcuni suggerimenti su come prenderti cura del vostro viso.