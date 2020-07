Elena Santarelli | Alleniamo le braccia con 3 esercizi da fare ovunque – VIDEO

Se desiderate avere braccia toniche e in forma come quelle di Elena Santarelli provate questi tre esercizi semplici da fare ovunque.

Un fisico scultoreo, nonostante due figli, è quello di Elena Santarelli. Ma come fa l’ex modella, showgirl e conduttrice di Latina ad avere un corpo così in forma?

Oltre a madre natura, la bella Elena si mantiene tonica grazie al fitness. La showgirl infatti non ne fa un mistero ed è solita pubblicare su Instagram i suoi intensi workout.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi | Alleniamo l’interno coscia con il Magic circle – VIDEO

In particolare scopriamo come fa la bionda conduttrice ad avere braccia così toniche, che non temono l’effetto di gravità, grazie a tre semplici esercizi da fare ovunque vi troviate.

Ecco tre esercizi per avere braccia toniche come quelle di Elena Santarelli

Sta trascorrendo le sue vacanze a Ponza insieme alla sua famiglia, Elena Santarelli, che proprio qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram uno scatto dall’isola in provincia di Latina. Leggi anche Elena Santarelli | Relax e sorrisi a Ponza, la foto in barca è virale

E allora ammirando l’ex modella in tutto il suo splendore molte di voi si saranno chieste quali sono i segreti di bellezza per mantenersi sempre tonica e in forma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | In forma con il fluiball training – VIDEO

Oltre ad essere ben dotata la bionda conduttrice si tiene in forma con intensi workout che pratica in tutta tranquillità anche da casa e che spesso pubblica su Instagram.

La Santerelli rende così partecipi tutte le sue follower degli esercizi che svolge e offre uno spunto anche alle meno esperte in fatto di fitness per provare a cimentarsi in qualche attività fisica.

Quelli che andremo a proporre in questo breve video sono tre semplici esercizi per tonificare le braccia. Semplici e da poter svolgere ovunque vi troviate andiamo a scoprirli. Leggi anche come tonificare i glutei con Michelle Hunziker.

1) Sollevamenti laterali. Nel primo esercizio la Santarelli attraverso questo esercizio va ad allenare diversi muscoli. Inizialmente attiva il sovraspinato, ovvero un muscolo che compone la cuffia dei rotatori della spalla. Quindi quando solleva le braccia allena il deltoide, un muscolo della spalla, a forma di mezza coppa allungata che ricopre tutta la corrispondente articolazione. La showgirl consiglia di ripetere il movimento 15 volte e di eseguirne 3 serie. Con una pausa di 10 secondi fra l’una e l’altra. Inoltre, se non si dovessero avere a disposizione dei pesetti si possono utilizzare anche delle bottigliette d’acqua, più o meno grandi, a seconda di quanto si voglia faticare.

2) Nel secondo esercizio la Santarelli esegue la ‘standing shoulder press’ detta anche ‘military press’ con i manubri. I muscoli coinvolti sono quelli della spalla e non solo. In particolare attraverso questo esercizio si va ad allenare il deltoide, il trapezio superiore, il grande pettorale e il tricipite. In posizione eretta, occorre alzare le braccia con i gomiti piegati, facendo attenzione che i pesi siano all’altezza delle orecchie. I palmi delle mani devono essere rivolti in avanti. Da questa posizione si portano su le braccia e si riportano giù fino all’altezza delle orecchie. L’esercizio va eseguito, secondo la Santarelli 15 volte in 3 ripetizioni con la pausa da 10 secondi tra una serie e l’altra.

3) Infine il terzo esercizio si chiama ‘curl’ ed è il classico per allenare i bicipiti. Oltre a questi muscoli, l’esercizio coinvolge chiama in causa anche il muscolo brachioradiale e l’avambraccio. Infine i deltoidi contribuiscono al movimento. In questo caso la Santarelli lo svolge in piedi alternando i manubri. Come prima la showgirl ne esegue 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna, rispettando i 10 secondi di pausa fra l’uno e l’altro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis | Tre esercizi per avere addominali come i suoi – VIDEO

E se anche voi desiderate tenervi in forma come fa la conduttrice sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi da cui ha avuto due figli, Giacomo e Greta, non vi resta che provare i suoi esercizi.

Scopriamo tre esercizi semplici da fare ovunque per allenare le braccia.