Lorella Cuccarini piange la morte di Galyn Gorg, attrice e ballerina di ‘Fantastico’ scomparsa a soli 56 anni: “non ci posso ancora credere”.

Lorella Cuccarini piange la morte di Galyn Gorg, attrice e ballerina di ‘Fantastico’ scomparsa a soli 56 anni nel giorno del suo compleanno. A dare l’annuncio sui social è stato il collega e coreografo Steve LaChance che ha scritto: “Ti ricorderò così, dancing with the angels”. Appresa la notizia, la Cuccarini ha voluto ricordare l’amica e collega con una dolcissima foto del passato.

Lorella Cuccarini piange la morte di Galyn Gorg: “Continua a danza tra gli angeli”

Struggente messaggio di Lorella Cuccarini su Instagram in memoria di Galyn Gorg, scomprsa nel giorno in cui avrebbe compiuto 56 anni. Attrice e ballerina americana, era diventata famosa in Italia facendo parte del corpo di ballo della sesta edizione di “Fantastico” che vide il debutto di Lorella Cuccarini che lavorò con Steve LaChance che ha annunciato la morte della Gorg le cui cause del decesso non sono ancora state rese note.

“Non ci posso ancora credere…

Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno.

Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava.

Sei stata una fantastica compagna di lavoro.

Continua a danzare tra gli Angeli, Galin”, ha scritto la Cuccarini pubblicando una foto in cui lei e Galyn Gorg erano giovanissime.



Messaggi di cordoglio anche da parte dei followers della Cuccarini che hanno voluto ricordare così la memoria della Gorg: “É incredibile, proprio ieri ho riascoltato “La formula 6”, canzone che mi faceva ballare da piccolo (sono un ex bimbo degli anni ‘80) assieme alle altre sigle di Fantastico. Mi dispiace enormemente: un altro pezzo di infanzia, un’altra bella pagina di bellezza e spensieratezza che se ne va. Ciao piccola grande Galin”, ha scritto un utente.