Shannen Doherty scrive un bellissimo messaggio d’amore per il compleanno di Brian Austin Green, amico e collega in Beverly Hills 90210.

Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, augura buon compleanno all’amico e collega Brian Austin Green che, nella famosa serie tv degli anni ’90 interpretava David Silver, e fa tornare indietro nel tempo tutti i fans della serie cult che ha fatto sognare, emozionare e piangere milioni di giovani in tutto il mondo.

Shannen Doherty non aveva un rapporto speciale solo con Luke Perry la cui morte ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dell’attrice, ma anche con Brian Austin Green, amico fraterno a cui, in occasione del 47esimo compleanno, ha dedicato delle parole davvero speciali su Instagram.

“Brian, ci conosciamo da quando eravamo bambini. Abbiamo sempre un legame, un affetto, un amore reciproco che ci ha tenuti legati insieme per così tanto tempo … Ti ho visto diventare un uomo bellissimo. Un padre amorevole ed educato. Un’anima gentile con un cuore che è oltre misura. Ho avuto il privilegio non solo di lavorare con te come attore, ma anche di dirigerti. Ma soprattutto, ho avuto il privilegio della tua amicizia. Sei una rarità. Talentuoso, simpatico, intelligente, pieno di sentimento, profondo, divertente… la lista potrebbe continuare. Grazie per essere nella mia vita. Grazie per essere te stesso. Grazie per le nostre passeggiate sulla diga, le nostre cene, le nostre telefonate, il tuo supporto, il tup amore. Buon compleanno. Ti meriti tutto e di più. Ti amo Bri. Buon compleanno”, ha scritto Shannen a Brian Austin Green.

Il cast di Beverly Hills 90210 si è recentemente riunito per una serie che ha riportato in tv tutti gli attori delle prime, amatissime stagioni.